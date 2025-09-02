「全国ワークスタイル変革大賞2025」地方大会 登壇者発表・観覧募集開始
全国ワークスタイル変革大賞実行委員会は、2025年10月に全国6ブロックで開催する「全国ワークスタイル変革大賞2025 地方大会」について、第1弾となる登壇企業・団体を発表し、あわせて一般観覧者の募集を開始いたしました。
本イベントは、単なる成功事例の共有に留まりません。「過酷な労働環境からの改善」「離職率の大幅低下」「経営危機からのV字回復」など、各社が直面したリアルな課題と試行錯誤の過程から、規模や業種を問わず自社で活かせる「生きた知見」を持ち帰っていただくことを目的としています。
地方大会は、現地観覧とオンデマンド視聴が可能なハイブリッド形式で、いずれも無料でご参加いただけます。さらに、各大会の現地参加者には特典として、登壇者のプレゼン資料（配布用）を後日提供予定です。
公式サイト: https://workstyle-transformation-awards.jp/
本イベントで得られる３つの視点
逆境からの変革ストーリー
「ブラック企業からの飛躍」「崖っぷちの保育業界を持続可能に」など、各社が直面したリアルな課題と、それを乗り越えた実践的な知見が満載です。
主役は”人”。現場主導のDX
「人に優しいDX」「クラウドだけじゃ変わらない」――テクノロジーを使いこなし、従業員のエンゲージメントを高める現場発の工夫を学べます。
多様な人材が輝く組織づくり
育休制度の改革から、女性やシニア、障がいのある方の活躍推進まで、誰もが力を発揮できる組織づくりのヒントが得られます。
地方大会スケジュール・登壇者一覧
各大会の詳細情報や参加申込は、リンク先の大会ページよりご確認いただけます。
中国・四国大会
日時: 2025年10月8日(水) 13:30-16:30
会場: 情報通信交流館（Setouchi-i-Base）BBスクエア（香川県高松市）
大会ページ（公式サイト内・参加申込はこちら）：
https://workstyle-transformation-awards.jp/regional/chugoku-shikoku-2025/
登壇タイトル・登壇者:
・「物的環境整備」（アナログ）と「DX推進」（デジタル）の好循環を生み出す働き方改革
難波 恵伍 氏（株式会社川六 ホテル川六エルステージ高松 支配人代理）
・育休が試金石。中小企業が変えた“働き方のしくみ”
黒本 晋吾 氏（三洋金属株式会社 常務取締役）
・「ブラック企業からの飛躍」～DX・人財育成戦略 で地方建設業が描く 未来地図～
福岡 信一 氏（株式会社長浜機設 代表取締役）
関東・信越大会
日時: 2025年10月15日(水) 13:30-16:30
会場: YOXO BOX（神奈川県横浜市）
大会ページ（公式サイト内・参加申込はこちら）:
https://workstyle-transformation-awards.jp/regional/kanto-shinetsu-2025/
登壇タイトル・登壇者:
・人的資本経営とDXの融合で創る、変革推進型ワークスタイル
濱澤 玲菜 氏（株式会社Massive Act PR/広報・シニアアソシエイト）
・デジタルの力で聴覚障がい者へパーソナルな美容体験を提供～職域拡大も目指す～
山下 貴美子 氏（資生堂インタラクティブビューティー株式会社 DX本部 グループマネージャー）
・本業を持ちながらミッションドリブンで挑む社会問題～well-beingを追求した革新的なワークスタイル～
吉光 恵理 氏（NPO法人AfriMedico 人事チーム）
・データドリブンを加速させる内製BIプラットフォーム “Intelligence Hub”の構築と活用
齊藤 飛鳥 氏（三井住友ファイナンス＆リース株式会社 プロジェクトリーダー）
冠 芳弘 氏（三井住友ファイナンス＆リース株式会社 リードスペシャリスト）
・保育士の働き方を改革し崖っぷちの保育業界を持続可能にする
野上 美希 氏（社会福祉法人風の森 統括）
九州・沖縄大会
日時: 2025年10月22日(水) 13:30-16:30
会場: esports Challenger's Park（福岡県福岡市）
大会ページ（公式サイト内・参加申込はこちら）:
https://workstyle-transformation-awards.jp/regional/kyushu-okinawa-2025/
登壇タイトル・登壇者:
・自由と効率化の働き方（仮）
吉永 智香 氏（はぴえん。 代表）
・「地方企業の新時代 ─ 離職ゼロ・採用コストゼロを生んだ働き方改革」
西嶋 淳郎 氏（ヤマトカンキョウ株式会社 経営戦略部・部長）
・従業員エンゲージメント改善前比160%達成！DX経営でかなえる多様な人材の活躍と企業成長
倉橋 美佳 氏（株式会社ペンシル 代表取締役社長CEO）
・社有車内のオフィス化による従業員の労働生産性向上（仮）
小野 靖幸 氏（株式会社ガスパル九州 久留米支店 支店長）
東海・北陸大会
日時: 2025年10月27日(月) 18:00-20:30
会場: OKB岐阜中央プラザ わくわくベースG（岐阜県岐阜市）
大会ページ（公式サイト内・参加申込はこちら）:
https://workstyle-transformation-awards.jp/regional/tokai-hokuriku-2025/
登壇タイトル・登壇者:
・できないを、できるに変える。女性が拓く新しい働き方
田中 結子 氏（ブリューエン株式会社 代表取締役CEO）
・女性と農家が輝き合う自律分散ワークスタイル ～個のらしさの発揮に全フリしても、会社は持続可能だった～
加納 理沙 氏（一般社団法人aiyueyo 理事）
あべ なるみ 氏（一般社団法人aiyueyo 代表理事）
・ひとりひとりが業務改革を推進できる自律型デジタル変革人材へ ～理論と実業務による業務改革の成長マインドセットと失敗・挑戦によるイノベーションの好循環～
池田 真樹 氏（国立大学法人三重大学 財務部財務管理チーム 調達室長）
・誰も取り残さないDX ー医療・福祉の職場変革ー
鈴木 未沙 氏（和光会グループ 理事長室 室長 ／ SDGs推進室 室長）
・稼ぐ会社への挑戦！忙しいのに、なぜ儲からない？～リアルタイム原価管理システムの開発～
川瀬 直樹 氏（サンメッセ株式会社 情報・コミュニケーション企画部）
北海道・東北大会
日時: 2025年10月29日(水) 13:30-16:30
会場: 岩手銀行赤レンガ館 多目的ホール大（岩手県盛岡市）
大会ページ（公式サイト内・参加申込はこちら）:
https://workstyle-transformation-awards.jp/regional/hokkaido-tohoku-2025/
登壇タイトル・登壇者:
・建設業を誰もが働きたいと思う憧れの職業にします！
遠藤 大輔 氏（（株）エンドウ 代表取締役）
・ライフスタイル重視の“主治医”型：標準化で属人化ゼロ、『100年ドアーズ』実践
岡本 洋人 氏（主治医のような社会保険労務士法人 代表）
・クラウドだけじゃ変わらない。10年かけて“人”と“現場”が変わった話 ～ 営業チームが目覚めた、現場DXのリアルストーリー ～
高橋 剛 氏（東北コピー販売株式会社 代表取締役）
・経験を磨き、デジタルで飛躍するシニアHataraX
上山 琢矢 氏（株式会社グーニーズグループ DX推進担当）
・『人に優しいDX』で実現する、若手の成長と企業の生産性向上
小山内 皇史 氏（ダイチ工営株式会社 係長）
近畿大会
日時: 2025年10月31日(金) 13:30-16:30
会場: インテックス大阪（大阪府大阪市）
大会ページ（公式サイト内・参加申込はこちら）:
https://workstyle-transformation-awards.jp/regional/kinki-2025/
登壇タイトル・登壇者:
・現場主導のDX推進による業務効率化と多様な人材が活躍できる土壌づくり
太古 無限 氏（ダイハツ工業株式会社 DX推進室デジタル変革グループ長）
・働き方改革とWell-beingと時々林業DX～木を伐らない林～
中川 雅也 氏（株式会社中川 創業者）
・原体験から生まれた10年間の挑戦。場所・時間・ライフイベントに縛られない組織づくり
下村 佳穂 氏（株式会社ノベルワークス 社長室室長）
※登壇者および登壇タイトルは、都合により変更になる場合がございます。後援・協賛・協力・審査員等の詳細は各大会ページをご覧ください。
全国大会について
日時: 2025年12月16日(火) 13:00-18:00 （予定）
会場: シティホール＆ギャラリー 五反田 (東京)
概要: 地方大会を勝ち抜いたファイナリストによる最終プレゼンテーション、および大賞発表・表彰式を行います。観覧募集は2025年10月頃を予定しています。
主催・構成団体
主催: 全国ワークスタイル変革大賞実行委員会
構成団体:
一般社団法人日本デジタルトランスフォーメーション推進協会、特定非営利活動法人ITコーディネータ協会、一般社団法人日本ノーコード推進協会、一般社団法人ライトハウスDX支援協会、一般社団法人クラウドサービス推進機構
【一般社団法人日本デジタルトランスフォーメーション推進協会】
事務局所在地：〒102-0074 東京都千代田区九段南1-5-6 りそな九段ビル5F KSフロア
代表者：代表理事 森戸裕一
発足：2010年6月（法人化：2010年10月）
URL：https://jdxa.org
事業内容：DX推進人材育成、組織支援、イベント実施、地域DX推進、DX普及啓蒙・政策提言、情報提供 等
■ メディア
「経革広場」 https://www.keikakuhiroba.net/
「Digital Workstyle College」 https://digitalworkstylecollege.jp
「TechTrends」 https://techtrends.jp