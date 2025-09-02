和歌山駅周辺のにぎわい創出　梅酒バル＆ミオいこらマルシェ同時開催！

西日本旅客鉄道株式会社

梅酒バルミオいこらマルシェ

和歌山駅周辺および和歌山市街地活性化の取り組みとして、和歌山駅前及びわかちか広場にて、「梅酒バル」＆「ミオいこらマルシェ」を開催します。

このイベントは「お客様同士の交流や出会い」、「まちの魅力・地域財産の発信ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ」として地域の皆さまと共に開催し、今後も様々な取り組みを進めることで和歌山駅周辺の魅力を高めてまいります。

和歌山駅へは特急くろしおで大阪駅から約1時間。大阪・関西万博の関西パビリオン・和歌山ゾーンでも人気がある和歌山県特産の梅酒や県内の名店が提供するスイーツなどのグルメが楽しめるイベントへ、ぜひ列車に乗ってお越しください。

１．開催日時：2025年10月4日（土）、5（日）10 時～16 時

２．開催場所：和歌山駅中央口前、わかちか広場

３．概要

（１）梅酒バル

和歌山県の特産品である梅酒を楽しめるイベントです。個性あふれる梅酒の飲み比べをお楽しみいただき、お気に入りの梅酒を見つけてください。

ステージイベント等最新情報はJR西日本和歌山支社公式SNS（jrwest_wakayama）で発信します。

主催：株式会社和歌山放送

共催：西日本旅客鉄道株式会社

後援：和歌山県、和歌山市、GI和歌山梅酒管理委員会

（２）ミオいこらマルシェ

梅酒に合うスイーツなど県内の名店が大集合する地産地消マルシェイベントを開催します。

主催：株式会社和歌山ステーションビルディング

共催：西日本旅客鉄道株式会社

店舗数：7店舗予定 ※出店店舗の詳細はミオいこらマルシェ公式インスタグラム（@mio_ikoramarche）で順次お知らせします。

４．その他

・出店店舗は変更になる場合がありますのでご了承ください。

・来場には公共交通機関をご利用ください。

・梅酒バル＆ミオいこらマルシェはWESTERデジタルスタンプラリー「IN THE LOOP2025」のスタンプスポットです。詳細は、IN THE LOOP公式ページをご覧ください。

⇒https://in-the-loop.mapwa.jp/

・このイベントはお客様との最大の接点である“駅”にフォーカスし、駅で提供したい価値等をまとめた「駅ビジョン」を具現化する取り組みです。

詳細は、「駅ビジョン」の策定について～駅の未来のありたい姿を描きました～をご覧ください。

⇒240904_00_press_Ekivision_1.pdf