トリリンガルバンド「ANIROCKS」待望のオリジナル楽曲7曲を9月1日より配信開始！

日本発のトリリンガルバンド ANIROCKS（アニロックス） は、2025年9月1日（日）より、待望のオリジナル楽曲7曲を世界同時配信いたします。




ANIROCKSは、日本のアニメ・ロックカルチャーを基盤にしつつ、多言語表現を取り入れたパフォーマンスを強みとするクロスカルチャー・バンドです。日本語・中国語・英語による歌唱を特徴とし、海外リスナーへの訴求力を備えています。昨年の HOZO International Music Festival 出演をはじめ、アジアにおける国際イベントでの実績を積み重ねており、今後はさらなる海外展開やコラボレーションを通じ、認知拡大を目指します。





そして国内では、2025年9月6日（土）・7日（日）に代々木公園イベント広場で開催される「チャイナフェスティバル2025(https://www.chinafes.net/)」 への出演が決定！


さらに、フェスの公式テーマソング 「Blue Sky(https://youtu.be/1CfpnuqqJb0?si=LrfnQGGSRo872DRZ)」 を手掛けており、当日はステージでの披露も予定されています。昨年に続き、国内外で注目度の高いステージを経験し、ANIROCKSは大きく飛躍しようとしています。





今回配信されるオリジナル楽曲は、疾走感あふれるロックチューンから心に響くバラードまで、幅広い音楽性を表現。国境や言語の壁を越えて楽しめる、まさに“グローバル・アニソンロック”となっています。英語版・中国語版は順次配信します。



公式YouTubeチャンネルでは、ミュージックビデオやライブ映像も随時公開予定です。ぜひご覧ください。
ANIROCKS公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/@ANIROCKS_JAPAN)




メンバーからのコメント


「音楽を通じて世界をつなげたい。その想いを込めて7曲を作りました。日本、中国、そして世界中の皆さんに聴いていただけたら嬉しいです！」



配信概要


配信日：2025年9月1日（日）


曲数：オリジナル楽曲7曲


配信プラットフォーム：主要音楽配信サービス（Spotify、Apple Music、Amazon Musicほか）


配信楽曲：
1 Why don’t you know me
　Word & Music: KENQ　[EN]


2 STARDUST
　Word & Music: AKI　[JP/EN]


3 Nostalgia
　Word & Music: AKI　[JP/CH]


4 UTOPIA
　Word & Music: AKI　[JP]


5 Blast it Away
　Word: AKI / Music: KENQ　[JP/EN/CH]


6 君の悲しみがぼくを変える
　Word & Music: AKI　[JP]


7 MIDAS TOUCH 桃源郷はどこに
　Word: AKI / Music: KENQ　[JP/EN]




本件に関するお問い合わせ


ANIROCKS 広報担当
E-mail：info@oneasia.jp
公式YouTube：https://www.youtube.com/@ANIROCKS_JAPAN


公式サイト：https://oneasia.jp/anirock-jp/


公式Facebook：https://www.facebook.com/anirocks


公式Instagram：https://www.instagram.com/anirocks_japan/#
