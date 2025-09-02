和歌山市の魅力に触れる、「IN THE LOOP2025」を開催！
2025年10月１日（水）から和歌山市で開催されるイベントや観光スポットを歩きや公共交通機関を利用して巡っていただくイベント「IN THE LOOP2025」を開催します。また、今年は西日本旅客鉄道株式会社（以下、JR西日本）が提供する移動生活ナビアプリ「WESTER」にてデジタルスタンプラリーを実施します。
ぜひ和歌山市へお越しいただき、スタンプラリーで魅力ある「まち巡り」をお楽しみください。
※IN THE LOOP(インザループ)とは、毎年秋ごろに和歌山市のまちなかエリアで開催されるさまざまなイベントを巡り、まちの魅力に触れよう！という取り組みです。
１．「IN THE LOOP2025」概要
（１）実施期間：2025年10月1日（水）～11月30日（日）
（２）実施内容：和歌山市に暮らすヒトとの日常に触れる「まち歩きツアー」等
各種イベントの日程等詳細はこちら https://in-the-loop.mapwa.jp
２．「WESTER」デジタルスタンプラリーについて
（１）実施概要
「WESTERウォーキング部2025」の期間限定企画を実施します。「IN THE LOOP2025」で開催されるイベントを含む各スポットを巡り、集めたスタンプに応じて、抽選で賞品をプレゼントします。
（２）実施期間
2025年10月1日（水）～12月31日（水）
（３）参加方法
１.移動生活ナビアプリ「WESTER」をダウンロード（無料）
２.アプリ上の「おトクにGO!」から「WESTERウォーキング部2025」を選択
３.スタンプラリーのホーム画面より、お手持ちのICOCA番号を登録
４.集めたスタンプに応じて抽選で賞品をプレゼント
※スタンプ獲得後に表示されるアンケートの回答が必要です。
（４）応募条件・当選内容
・IN THE LOOP2025【5スタンプ賞】
対象スタンプ：「IN THE LOOP2025」カテゴリ（イベント、観光スポット、店舗など）
応募条件：5スタンプ1口で応募可能（応募口数が増えると、当選確率もアップ）
※条件達成後に表示される「応募フォーム」の回答が必要です。
賞品：下記を5名様×3種類＝計15名様に抽選でプレゼント
【A賞】和歌山市の「まち」の魅力詰め合わせボックス (5名様)
【B賞】和歌山市の「海」の魅力詰め合わせボックス (5名様)
【C賞】和歌山市の「山」の魅力詰め合わせボックス （5名様)
・レール＆バスでGO!【4スタンプ賞】
対象スタンプ：「レール＆バスでGO!」カテゴリ（駅・バス停）
応募条件：4スタンプ獲得（「JR和歌山駅」スタンプの獲得が必須）
※条件を満たすと、自動応募となります。
賞品：WESTERポイント（基本）200ポイントをもれなくプレゼント
※WESTERポイントのご利用にはWESTER会員登録（無料）が必要です。
※スタンプラリーや賞品の内容が予告なく変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※イベントは天候等により、急遽順延・中止する場合がございます。各イベントの公式WEBサイト・
SNS等をお客様ご自身で確認いただきますようにお願いいたします。イベントの順延・中止により、
該当のスタンプを獲得できない場合がございますが、ご了承ください。
※スタンプラリーの参加方法・注意事項など、詳細はWESTERアプリの「おトクにGO!」または
下記WEBサイトにてご確認ください。本イベントについて、それぞれ2025年9月22日頃に掲載予定 です。
■「IN THE LOOP2025」専用サイト
https://in-the-loop.mapwa.jp/stamp/
■WESTERポータル「WESTERウォーキング部2025」
https://wester.jr-odekake.net/campaign/detail/012026033102
（参考１.）まちなかエリアプラットフォーム和歌山（MAPWA）について
2020年度に、複数の和歌山市都市再生推進法人が実行組織の中心となり、地域住民と協力しながら「官民連携・市民提案型まちづくり」を推し進めるために設立した組織。
（参考２.）「IN THE LOOP」参画団体（順不同）
近畿財務局和歌山財務事務所 /株式会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ/和歌山県農業協同組合 / 和歌山市観光協会 / 南海電気鉄道株式会社 / 和歌山電鐵株式会社 / 和歌山バス株式会社 /
独立行政法人 都市再生機構/西日本旅客鉄道株式会社和歌山支社/
株式会社和歌山ステーションビルディング（和歌山ミオ）/和歌山ターミナルビル株式会社
(ホテルグランヴィア和歌山） /株式会社近鉄百貨店 和歌山店/四季の郷公園 FOOD HUNTER PARK/
北ぶらくり丁商店街振興組合 / ぶらくり丁商店街協同組合 /みその商店街協同組合