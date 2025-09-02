設置型ベビーケアルーム「mamaro」を「箕輪町役場」に設置しました！

Trim株式会社

Trim株式会社（横浜市中区、代表取締役社長：長谷川裕介）は完全個室型のベビーケアルーム「mamaro(TM)」を、新たに「2025年9月2日(火)」より「箕輪町役場」に設置しました。

「mamaro」は、授乳やおむつ交換、着替え等のベビーケアを目的に利用可能な完全個室のベビーケアルームです。日本全国の商業施設や鉄道駅や、公共施設や公園などに続々と設置が進み、2025年3月に導入実績800台を達成し、累計利用回数は130万回に達しました。（2025年4月）

Trimはミッションに掲げる「よりよい子育て環境を提供する」を追求し、プロダクトの開発及び設置を推進します。

■設置型ベビーケアルーム「mamaro(TM)」の設置詳細

・設置場所

「箕輪町役場」

・運用開始日

「2025年9月2日（火曜日）」

・利用対象

小さなお子様連れの方（性別を問わず御利用いただけます。）

搾乳をされる女性

■補助制度を活用した導入をご検討の自治体様へ

本施設への「mamaro(TM)」導入にあたっては、自治体による補助金・交付金の活用により実現した事例となります。

Trimでは、今後導入をご検討される自治体様に向けて、補助制度の活用方法やご案内も可能です。

ご興味のある方は、以下までお気軽にお問い合わせください。

■ベビーケアルーム「mamaro(TM)」について

畳１畳ほどのスペースに設置可能な、可動式の完全個室ベビーケアルームです。幅広い赤ちゃんケアにご利用いただける他、スマートフォンアプリと連動し利用状況がリアルタイムで分かり、利用者データの取得も可能なソフトウェアも搭載しています。

個室型で施錠ができるため、設置場所の選択肢も多く性別問わず利用ができることから、D&IやSDGsの取り組みの一環として設置いただくケースも増加しています。

▼「mamaro(TM)」詳細

・主な室内設備：ソファ、可動式ソファ、モニター、コンセント

・大きさ：高さ：203cm／幅：180cm／奥行：90cm（室内の高さ 190cm／室内面積 1.28平方メートル ）

▼「mamaro(TM)」紹介ページ（Trimコーポレートサイト）

https://trim-inc.com/products/mamaro/

■Trim株式会社

設立：2015年11月 本社：横浜市中区諏訪町16番

代表： 長谷川 裕介

URL： https://www.trim-inc.com/