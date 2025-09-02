円安の日本から「出稼ぎ」に行く時代。オーストラリアで搾取される「若者のリアル」の実態に迫る『豪ワーホリ残酷物語』ニューズウィーク日本版9/9号は好評発売中！

株式会社ＣＥメディアハウスニューズウィーク日本版 2025/9/9号（9/2発売）

【編集長から】

最も早い1980年に日本とワーキングホリデー制度を始めたオーストラリアは、今もわが国の若者にとって一番人気の渡航先です。最低時給が約25豪ドル（約2400円）と日本の倍以上の好条件が、円安も相まって彼らを引きつけ、24年の日本人ワーホリビザ取得者は1万7000人に達しました。働きながら英語が学べ、オーストラリアの生活や文化を体験でき、日本で働くよりずっと貯金できる。まるでバラ色のイメージですが、就労先の農場で過酷な労働を強いられ、最低時給を保証されず、農薬で身体を傷つける「残酷物語」が現実には存在します。定められた年金も支払われず、法律の保護も受けられない「外国人労有働者」として日本人が働く――。これまで報じられていないそのリアルを、シドニー在住の日本人ジャーナリスト本田歩さんがリポートしました。（長岡）

●ニューズウィーク日本版 Youtubeチャンネル

https://www.youtube.com/@newsweek_japan(https://www.youtube.com/@newsweek_japan)

●ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト

https://www.newsweekjapan.jp/magazine/(https://www.newsweekjapan.jp/magazine/)

●アマゾンで試し読みはこちらから

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FM4JWB9D/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FM4JWB9D/)

●定期購読でバックナンバー読み放題！

2007年から18年分約900冊ものデジタル版のバックナンバーをパソコン、スマホ、タブレットでいつでも読み放題。

https://bit.ly/49KVgGM(https://bit.ly/49KVgGM)

【Special Report】

豪ワーホリ残酷物語

円安の日本から「出稼ぎ」に行く時代──

オーストラリアで搾取される若者たちの実態は

ルポ｜日本の若者を食い物にする豪ワーホリのリアル

ニューズウィーク日本版 2025/9/9号 特集

ウクライナ「安全の保証」は幻想

欧州｜新たなロシアの侵略を阻止する最善の方法はウクライナの勝利

日韓の未来は慎重な楽観主義で

首脳会談｜米政権の圧力のなか、貿易・安全保障で新たな協力関係を築けるか

近くて遠いスターの魔力

セレブ｜テイラー・スウィフトの結婚と、「パラソーシャル」なファン心理

【Periscope】

VIETNAM｜ベトナムの人工島増殖に中国が沈黙の訳

IRAN｜対イラン制裁を復活させる「スナップバック」とは

VENEZUELA｜アメリカとベネズエラの対立が地域戦争に?

GO FIGURE｜AI活用は「新常識」 使えない人に焦りも

【Commentary】

兵器｜気が付けば戦場の主役はロボット──ラグナール・サス

歴史｜中国の人口崩壊はローマに通ず──易富賢

分析｜米ロ会談「プーチン完勝」の理由──サム・ポトリッキオ

Superpower Satire｜風刺画で読み解く「超大国」の現実

謎の中国人ヤン・ランランの正体は──ラージャオ＆トウガラシ

Economics Explainer｜経済ニュース超解説

「 石破おろし」の先に待つ政界再編──加谷珪一

Help Wanted｜人生相談からアメリカが見える

息子を「買収」した私は正しかった？

World Cinema Notes｜森達也の私的映画論

反日映画にされない『太陽の帝国』の不思議── 森達也

Anime in the World｜ジャパンアニメの現在地

コスプレを生んだ文化相互作用──数土直志

【World Affairs】

米政治｜アメリカ経済は「俺のもの」

外交｜南カフカスに平和は訪れるか

移民｜トランプの暴走を日系人は許さない

【Features】

ワイナリー｜「山火事ワイン」の挑戦

中東｜10.7ハマス奇襲の裏側で

【Life/Style】

Books｜言語を旅する静かなラディカリズム

Movies｜『シャッフル・フライデー』の衰えない魅力

Health｜スマホ依存症のあなたは目の病気の予備軍?

Aging｜100歳まで生きる人々の健康に共通することは

★最新号データ

ニューズウィーク日本版2025/9/9号『豪ワーホリ残酷物語』

紙版 定価：520円（税込）｜デジタル版 定価：430円（税込）

●ニューズウィーク日本版 Youtubeチャンネル

https://www.youtube.com/@newsweek_japan(https://www.youtube.com/@newsweek_japan)

●ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト

https://www.newsweekjapan.jp/magazine/(https://www.newsweekjapan.jp/magazine/)

●アマゾンで試し読みはこちらから

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FM4JWB9D/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FM4JWB9D/)

●定期購読でバックナンバー読み放題！

2007年から18年分約900冊ものデジタル版のバックナンバーをパソコン、スマホ、タブレットでいつでも読み放題。

https://bit.ly/49KVgGM(https://bit.ly/49KVgGM)