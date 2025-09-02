合同展示会「CENTER」開催

CENTER 実行委員会

新しいファッションの合同展示会「CENTER」を、2025年9月7日（日）～9日（火）、渋谷ストリームホール（4F-6F）にて開催いたします。

「CENTER」は、ファッションの中心はパリだけじゃない。をテーマに、世界一ファッションブランドが産まれる街 東京で、世界一のファッションの合同展を目指してスタート。これまでの合同展示会にはない発見と出会いを提供し、デザイナーやショップ、そしてファッションを取り巻く人々にとっての“新しい定番”を目指します。

初日の7日（日）は、一般入場が可能なマーケットデーとし、POP UP でブランドの世界観を体験できるほか、6F ホールでは音楽イベント&レセプションパーティー「INNER」も開催。一般の方も参加可能なオープンイベントで、今をときめくアーティスト5名が出演する音楽イベントを中心に、ZINEの販売やドリンク・フードを交え、ファッションとカルチャーが自由に交わる空間をつくります。

出展は、デザイナーズブランドからジュエリー、バッグ、シューズなど、多様な35ブランドが3日間を通して参加し、2日目の9/8(月)からはMODE PLUS・TOKYO （上海ファッションウィーク公式イベント） から厳選した13ブランドも出展します。

なお、8、9日は、バイヤーを含む業界関係者のみ入場可能となっております。

【CENTER】

会期：2025年9月7日（日）～9月9日（火）（※時間は各日異なります）

会場：渋谷ストリームホール 4F-6F

住所：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷３丁目２１－３

HP : https://centertokyo.com/

INSTAGRAM : https://www.instagram.com/center.tokyo/

9/7(Sun.) MARKET DAY 一般入場可能

4F,5F MARKET DAY OPEN 14:00 CLOSE 18:00 一般入場可能（入場無料）

6F MUSIC EVENT & RECEPTION PARTY「INNER」(MUSIC,ZINE,FOOD,DRINK etc) OPEN 16:00 CLOSE 20:00 / 一般入場可能（前売り\3,000(1drink) / 当日券\3,000）※チケットの購入は公式サイトにて

9/8(Mon.) バイヤー、プレス、関係者のみ

4F,5F,6F OPEN 10:00 CLOSE 19:00

9/9(Tue.) バイヤー、プレス、関係者のみ

4F,5F,6F OPEN 10:00 CLOSE 18:00

【出展ブランド（JAPAN）】

ayd / BASE CALM / BASE MARK / BEDSIDEDRAMA / BIFURCATUM / BODYSONG. / DAR / disemBySiiK / DOCK / DOORTOROC / FAD distortion / fair enough / FlexibleVisual SPCE(TM) / HLVTC / JUCO. / MAHANA / masterkey / MEMENTO PATTERN. / MEGMIURA WARDROBE / MORB / mork / Naotokojima / nisai / Quasiexperimental / ROKU / rurumu: / RYU / SAORI UEKI / SITOM / SNEEUW / STOF / Vu / YAGA / YEAH RIGHT!! / YES BECAUSE YES / yol

【MODE PLUS・TOKYO出展ブランド（CHINA）】

Atmarati / Bibilee Studio / GENTLE FOREST / JI CHENG / Minuit Code / MINNANHUI / NIUKVER LEB / PROSPEKT / RAXXY / SHELLE ARTISTE / SUGARSU / TEMIFFY / 宀

【INNER】

9/7(Sun.) 16:00-20:00 一般入場可能（\3,000）

6F MUSIC EVENT & RECEPTION PARTY「INNER」(MUSIC,ZINE,FOOD,DRINK etc)

※チケットの購入は公式サイトにて（前売り\3,000(1drink) / 当日券\3,000）

【INNER 出演アーティスト】

DJ set & LIVE : おしるこちゃん / Katimi Ai / Mars89 / aryy / Sakura

ZINE：Ayami Hatano[Boys Hunter] / gomm / kai Ota / lisa nishikawa / Masaki Nakada / MOEGI NISHINO / nanamelon / Pulgya Pulgya / Ryota Aizawa / Souta Kasahara / TReC1and2 / オカワダアキナ / カトウユイカ / カロギャン / 児嶋啓多 / 大西日和 / 圓井誓太

FOOD：UPDATE STAND / Araki

【開催の意図】

年2回の展示会シーズンは、ファッションに携わる人にとって最も刺激的な時間です。

しかし、「新しいブランドや未知の才能に出会えるかもしれない」という高揚感のある合同展示会は、業界の縮小や合同展示会の停滞により減ってしまい、プレス・バイヤー、そしてブランド自身も“心から出たい・行きたい合同展示会がない”という空気が漂っています。

その状況に対する純粋な想いから有志が集い、新しい合同展示会を立ち上げることを決定致しました。

「あそこに行けば、何かあたらしいものが見つかる。あたらしい人に出会える。」そんな期待感をもって臨めるようなファッションの合同展示会を作りたい。そしてそれは、世界一ファッションブランドが産まれる街 東京だからこそ実現ができるはず。その信念を軸に、私たちは再び CENTER から熱を生み出します。

【主催者のコメント】

CENTER TOKYO 実行委員会

日々デザイナーやバイヤー、業界関係者と対話をするなかで、セレクトショップの閉店や、バイヤーの来場確保の難しさ、ファッションの均質化といった現実を痛感してきました。それでもなお、お客様はファッションに新たな発見を求めているように感じます。

一方で、展示会期間が長期化していることで、都内・地方のバイヤーにとって全てを周り続けることは現実的ではないと言えます。

『CENTER』は、誰もが訪れるだけで、価値ある出会いを得られる場所を目指します。本展はまだ始まったばかりですが、デザイナーとともに改善を重ね、やがて業界にとって欠かせない“新しい定番”として根付かせ、今後は世界へと広げていきたいと考えています。

ファッションに携わるすべての人へ。行ってみてよかった。楽しかったというファッションの原点に立ち帰ることができる場所『CENTER』をぜひ一緒に育てていきましょう。

お問い合わせ先

CENTER 実行委員会

HP : https://centertokyo.com/

INSTAGRAM : https://www.instagram.com/center.tokyo/

MAIL : info@centertokyo.com

CENTER TOKYO PRESS RELEASE KITはこちらから

https://drive.google.com/drive/folders/1GJZKwigglgGDIeI4slOFvXUG6Lnd3WCc?usp=drive_link