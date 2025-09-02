こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
株式会社S トレーディングとBLEZ ASIA Co.,Ltd.によるタイでの合弁会社設立のお知らせ
当社の連結子会社である株式会社S トレーディング、並びにその子会社であるSUGI BLEZ HOLDINGS(THAILAND) CO., LTD（代表取締役社長：山本 剛史）は、BLEZ ASIA Co.,Ltd. （所在地：Bangkok,THAILAND, 代表：飯田 直樹）と共同出資を行い、合弁会社「SUGI BLEZ (THAILAND) CO.,LTD.」（所在地：Bangkok, THAILAND）を設立いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
■ 合弁会社設立の背景・目的
当社グループは、関東・中部・関西・北陸信州エリアを中心に約 2,300 店舗を展開しています。また、約 5,000 名の薬剤師、約 1,100 名のビューティアドバイザーと約 600 名の管理栄養士を擁する調剤併設型ドラッグストアを強みに、地域の生活者の病気予防・健康管理に生涯にわたって関わり、健康増進に貢献する「トータルヘルスケア戦略」を展開するとともに、地域社会への貢献を経営理念としております。
近年では、日本国内で培った、調剤薬局・ドラッグストアの経営・運営ノウハウや当社グループの自社開発商品を中心とした商品供給力を活かして、日本国内のみならず、アジア地域での事業展開を推進しています。現在18 か国のパートナー企業と取引関係があり、そのうち台湾・マレーシア等をはじめとする11 か国では、現地の有力企業と資本提携または業務提携をしております。提携各国のパートナー企業と強い信頼関係を築くとともに、調剤薬局・ドラッグストアの経営・運営ノウハウを活用した店舗出店や、約 1,200 SKU の当社グループ自社開発商品を含む、 8,000 SKU 以上におよぶ取引可能な日本製品の供給など、多くの共同事業を通して高いシナジーを生んでいます。今後も、その他アジア各国でも志を共にする現地の有力企業と協業し、アジア全体の健康増進に貢献できるよう、さらなるネットワーク拡大を目指すとともに、現在までに各国パートナー企業と築き上げてきた事業の拡大・深耕を目指します。
一方で、BLEZ ASIA Co.,Ltd.は、「最高品質の医療サービスを通して健康をサポートすること」を目的とし、タイのバンコクを中心に薬局事業やクリニック事業等を展開している企業です。日本人常駐の薬局やクリニックを展開し、現地駐在の日本人からは、特に高い信頼を獲得しています。また、ヘルスケアを中心とした商品のOEM 製造、タイFDA 申請登録、輸入販売など多岐にわたる事業を展開しており、地域の医療インフラを支える企業としての名高いポジションを確立しています。
同社は設立から14 年が経ち、グループ全体で約 30 店舗（オンライン含む）を展開し、年間10 万人以上の患者様がご利用しております。この小売実績を活かし、タイFDA 商品登録、及び輸入実績はこれまでに約 600 品目を数え、グループ内店舗での商品販売はもちろん、日系大手小売（コンビニ・スーパー・デパート等）、現地大手小売企業への卸実績も多数有し、日本商品のタイ流通をトータルサポートする機能を強みとしています。日本の自治体や多様な企業と連携したヘルスケアイベントも積極的に企画・運営しており、日・タイ間の架け橋として確かな信頼を築いています。
当社は、2024 年にタイでの事業展開を目的として、PTT Oil and Retail Business Public Co.,Ltd.と手を組み、同社が展開する、タイの消費者にとってアクセスしやすく、便利で、多様なニーズに応じる新業態への商品供給に尽力してまいりました。本合弁会社の設立を通じ、タイ国内における事業の推進、及び更なる拡大のより効率的かつ強力化を図るとともに、ミャンマー・ラオスなど、周辺ASEAN加盟国への事業拡大にも挑戦してまいります。
