こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【大同生命】未来の経営者を育む職業体験イベント今年は仙台で開催『おしごと体験はどうだい？in仙台～こどもと中小企業をつなぐプロジェクト2025～』
https://www.daido-life.co.jp/company/news/2025/pdf/250902_01_news.pdf Ｔ＆Ｄ保険グループの大同生命保険株式会社（社長：北原 睦朗、以下「当社」）は、小学生向けの職業体験イベント「おしごと体験はどうだい？in仙台 ～こどもと中小企業をつなぐプロジェクト2025～」を開催します。
当イベントは、多くのこどもたちがさまざまな仕事を体験する機会を提供する取組みとして、昨年、東京で初開催し、大変好評を博しました。今年は、宮城県・仙台市・公益財団法人 仙台市産業振興事業団・Date fm（エフエム仙台）によるご後援や、宮城県内の企業22社のご協力のもと、地域の企業とこどもたちをつなぐ新たな取組みとして、東北エリアで初となる宮城県仙台市で開催します。地元企業の多彩な仕事を体験することで、こどもたちに働くことの楽しさや社会の仕組みを伝えるとともに、地域の魅力や企業の価値を広く発信していきます。
当イベントの開催を通じて、地域経済の活性化や次世代育成に貢献してまいります。
≪開催概要≫
名称 ：おしごと体験はどうだい？in仙台～こどもと中小企業をつなぐプロジェクト2025～
開催日時：2025年10月19日（日）11:00～17:30（前後半入替制）
開催場所：仙台国際センター（宮城県仙台市青葉区青葉山）
地下鉄東西線国際センター駅 徒歩1分／駐車場あり
参加対象：小学1～6年生 （お子さま1名につき、保護者2名まで入場可） ※参加無料
参加方法：事前予約制 （①11:00～ ②14:30～）
以下「職業体験ドットコム公式サイト」から申込みください
URL ：https://shokugyotaiken.com/event/251
運営協力：株式会社ValuesFusion(２０１９年５月設立) 社長 竹内慶太
ＨＰ ：https://valuesfusion.jp/
後援 ：宮城県・仙台市・公益財団法人 仙台市産業振興事業団・Date fm（エフエム仙台）
詳細は、大同生命ホームページよりご確認いただけます。
https://www.daido-life.co.jp/company/news/2025/pdf/250902_01_news.pdf
本件に関するお問合わせ先
大同生命保険株式会社 広報課 kouhou@daido-life.co.jp
当イベントは、多くのこどもたちがさまざまな仕事を体験する機会を提供する取組みとして、昨年、東京で初開催し、大変好評を博しました。今年は、宮城県・仙台市・公益財団法人 仙台市産業振興事業団・Date fm（エフエム仙台）によるご後援や、宮城県内の企業22社のご協力のもと、地域の企業とこどもたちをつなぐ新たな取組みとして、東北エリアで初となる宮城県仙台市で開催します。地元企業の多彩な仕事を体験することで、こどもたちに働くことの楽しさや社会の仕組みを伝えるとともに、地域の魅力や企業の価値を広く発信していきます。
当イベントの開催を通じて、地域経済の活性化や次世代育成に貢献してまいります。
≪開催概要≫
名称 ：おしごと体験はどうだい？in仙台～こどもと中小企業をつなぐプロジェクト2025～
開催日時：2025年10月19日（日）11:00～17:30（前後半入替制）
開催場所：仙台国際センター（宮城県仙台市青葉区青葉山）
地下鉄東西線国際センター駅 徒歩1分／駐車場あり
参加対象：小学1～6年生 （お子さま1名につき、保護者2名まで入場可） ※参加無料
参加方法：事前予約制 （①11:00～ ②14:30～）
以下「職業体験ドットコム公式サイト」から申込みください
URL ：https://shokugyotaiken.com/event/251
運営協力：株式会社ValuesFusion(２０１９年５月設立) 社長 竹内慶太
ＨＰ ：https://valuesfusion.jp/
後援 ：宮城県・仙台市・公益財団法人 仙台市産業振興事業団・Date fm（エフエム仙台）
詳細は、大同生命ホームページよりご確認いただけます。
https://www.daido-life.co.jp/company/news/2025/pdf/250902_01_news.pdf
本件に関するお問合わせ先
大同生命保険株式会社 広報課 kouhou@daido-life.co.jp