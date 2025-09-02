こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【大同生命】中小企業向けの「ＩＴ活用支援サービス」を９月５日より提供開始！～経営者のお悩みを幅広く受付け、必要に応じてITツールを紹介する新サービス～
Ｔ＆Ｄ保険グループの大同生命保険株式会社（社長：北原 睦朗、以下「当社」）は、２０２５年９月５日（金）より「ＩＴ活用支援サービス」を提供します。
近年、中小企業においては「労働生産性の向上」が主要な経営課題となっており、ＩＴツールの導入・活用による課題解決が重要とされています。
当社が実施した中小企業に対するアンケートの結果（※）において、ＩＴツールの導入・活用には「ＩＴに関するノウハウや専門人材の不足」といった課題を解決することがポイントであると判明したため、今般、お客さまを支援する新たなサービスを開発・提供することとしました。
※出典：大同生命サーベイ2025年1月度調査
https://www.daido-life.co.jp/company/news/2025/250225_news.pdf
本サービスは、「ＩＴ活用相談窓口（無料）」を通じて、ＩＴに関するお悩みや課題の解決を専門家が伴走支援し、労働生産性の向上につなげていただくことを目的に提供いたします。
当社は今後も、中小企業の経営課題の解決を支援するため、生命保険による保障の提供に加えて、中小企業経営者にお役立ていただけるサービスの開発・提供を通じ、新たな価値の提供に取り組んでまいります。
≪サービスの概要≫
「ＩＴ活用相談窓口」で幅広くお悩みを受付け、必要に応じてＩＴツール（無料または有料）を紹介
■主な特長
１.ＩＴ活用に関する無料相談
お申込みフォームでＩＴ活用に関するお悩みをいつでもご相談可能
２.ＩＴのプロによる、的確なアドバイス
漠然としたお悩みでも、丁寧にヒアリングを行い、状況の整理をしたうえで、適切な打ち手・ツールをご紹介
３.寄り添い・伴走型サポート
ＩＴ活用の専門家がＩＴツールの導入までをサポート
■主な支援対象
業務効率化、ペーパーレス化、コミュニケーション支援、営業・マーケティング支援
ＡＩ活用、法務など幅広い分野に対応
≪協業先企業（サービス提供先）の概要≫
会 社 名 ：株式会社クリーク・アンド・リバー社（１９９０年３月設立）
代表取締役社長 黒崎 淳
所 在 地 ：東京都港区新橋四丁目１番１号新虎通りCORE
主な事業内容：・ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）
・プロデュース事業（開発・請負)
・エージェンシー事業（派遣・紹介）
詳細は大同生命ホームぺージよりご確認いただけます。
https://www.daido-life.co.jp/company/news/2025/pdf/250902_02_news.pdf
本件に関するお問合わせ先
大同生命保険株式会社 広報課 kouhou@daido-life.co.jp
