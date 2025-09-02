内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）市場の需要、シェア、トレンド、成長、機会および洞察に関する分析（2025年～2035年）である。
Survey Reports LLCは、2025年9月に研究報告書を発表したと公表した。この報告書は「内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）市場のセグメンテーション：適応別（胃がん、大腸がん、食道がん）、エンドユーザー別（病院および外来施設）、製品別（胃カメラ・大腸カメラ、ナイフ）－世界市場分析、トレンド、機会および予測（2025年～2035年）」であり、ESD市場の予測評価を提供している。報告書は、成長要因、市場機会、課題、脅威など、ESD市場に関するいくつかの主要な市場ダイナミクスを強調している。
内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）市場概要
内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）は、食道、胃、大腸における早期の消化管がんや前がん病変を除去するために主として用いられる高度な低侵襲内視鏡技術である。従来の内視鏡的粘膜切除術（EMR）とは異なり、ESDは大きな病変や深く浸潤した病変を一括切除（単一ブロックでの切除）することが可能であり、精密な病理学的評価を可能にし、再発リスクを低減する。手技は、粘膜下層に液体を注入し、病変の周囲に切開を加え、周囲組織から慎重に剥離することで行われる。ESDは、大手術を伴わない根治的治療、短い回復期間、臓器温存を実現するが、高度な専門技術を要し、出血や穿孔といったリスクも伴う。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、ESD市場規模は2025年に3億7,560万米ドルを生み出した。さらに、ESD市場シェアは2035年末までに8億2,350万米ドルに達すると予測されている。2025年から2035年の予測期間中、ESD市場は年平均成長率（CAGR）約10.2％で成長すると見込まれている。
Surveyreportsのアナリストによる定性的な内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）市場分析によれば、ESD市場規模は以下の要因によって拡大すると見込まれている。すなわち、消化管がんの発生増加、世界的な高齢化人口の増加、低侵襲手技への高い需要、消化管がんおよび前がん病変の有病率上昇、内視鏡技術の進歩、低侵襲手技への嗜好の高まりである。ESD市場における主要な企業には、Medtronic、Boston Scientific Corporation、Creo Medical Group Plc、ConMed Corporation、STERIS、MTW Endoskopie Manufaktur、Ovesco Endoscopy AG、Micro-Tech Endoscopy、Karl Storz SE & Co. KG、Cook Medicalが含まれる。
また、本ESD市場調査報告書には、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカという5つの地域およびその各国に関する詳細な分析も含まれている。さらに、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も提供されている。
目次
● 内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）市場規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価である。
● 2033年までの世界の内視鏡的粘膜下層剥離術市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）に関する需要および機会分析（日本を含む各国別）である
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：適応別（Indication）、製品別（Product）、エンドユース別（End-use）、地域別（Region）である。
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）市場セグメンテーション
