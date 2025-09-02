生物学的指標（BI）および化学的指標（CI）市場の需要・シェア・トレンド・成長・機会およびインサイトの分析（2025～2035年）
Survey Reports LLCは、2025年9月に「生物学的および化学的指標市場」の調査報告書を発表したと公表した。この報告書は、包装形態（セルフコンテインドBI、胞子懸濁液BI、ストリップおよびディスクBI、ストリップおよびディスクCI、その他）、滅菌タイプ（熱滅菌、化学滅菌）、指標クラス（生物学的指標、化学的指標、酵素指標）、エンドユーザー（バイオ製薬産業、病院、クリニック、外来外科センター、診断ラボ、研究ラボ）による市場区分を提示している。さらに、この報告書は2025年から2035年にかけての世界市場の分析、トレンド、機会、予測を含み、生物学的および化学的指標市場の将来予測を示している。加えて、成長要因、市場機会、課題、脅威といった主要な市場ダイナミクスを強調している。
生物学的および化学的指標市場の概要
生物学的指標と化学的指標は、医療、製薬、研究所の現場において、滅菌および消毒プロセスを監視し、検証するための不可欠なツールである。生物学的指標（BI）は特定の微生物を含み、微生物の死滅を確認することで滅菌方法の有効性を検証する。一方、化学的指標（CI）は、色や物理的変化を利用して、時間、温度、化学薬品への曝露などの滅菌条件が満たされたかどうかを示す。これらを組み合わせることで、患者の安全性、規制遵守、プロセスの信頼性が確保される。さらに、機器、医療機器、材料が有害な病原体から解放されていることを保証し、品質管理と感染予防を支援する。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、生物学的および化学的指標市場の規模は2025年に5億5,280万米ドルを生み出したとされる。また、同市場は2035年末までに9億620万米ドルに達すると予測されている。さらに、この市場は2025年から2035年の予測期間において、約5.1％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038105
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328629&id=bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な生物学的および化学的指標市場分析によれば、市場規模の拡大要因としては、外科手術件数の増加と感染管理の必要性、医療機器生産の増加、外来および外科日帰り医療への関心の高まりが挙げられる。生物学的および化学的指標市場における主要な企業としては、3M Company、Steris Plc.、Thermo Fisher Scientific, Inc.、Mesa Labs, Inc.、McKesson Medical-Surgical Inc.、Crosstex International, Inc.、Propper Manufacturing Co., Inc.、Terragene S.A.、Andersen Products, Inc.、Getinge ABが含まれる。
さらに、当社の生物学的および化学的指標市場調査報告書には、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカという5つの地域とその各国に関する詳細な分析が含まれている。また、当社の調査報告書には、日本のクライアントの特定のニーズに合わせた詳細な分析も盛り込まれている。
目次
● 生物学的および化学的指標市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価である。
● 2035年までの世界生物学的および化学的指標市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）に関する需要および機会分析（日本を含む国別分析）である。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：包装形態別、滅菌方式別、指標クラス別、エンドユーザー別、地域別である。
