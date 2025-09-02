【飛騨高山・岐阜県高山市】飛騨高山ブラックブルズ岐阜表敬訪問、新シーズンに向け市長・議長が激励！

高山市

8月25日、飛騨高山ブラックブルズ岐阜の選手とヘッドコーチが高山市長・議長を訪問し、2025-2026の新シーズンに向けて熱い意気込みを語りました。

市長・議長訪問：感謝と目標を共有

飛騨高山ブラックブルズ岐阜の選手たちは、新シーズン開幕を前に市長・議長を訪問しました。選手を代表してキャプテンの高橋選手が「地元の期待を背負いながら戦い抜く」と意気込みを語り、具体的な目標として「今シーズンは勝ち点20を目標に掲げ、20試合を全力で挑みます」との宣言を行いました。

訪問の際には、感謝の意を込めてチームから市長・議長へサインボールやポスターが贈呈されました。市長からは「地域の誇りとして活躍を期待しています」との激励の言葉が寄せられ、選手たちの士気がさらに高まりました。

高山市と包括連携協定～スポーツを通じて地域を活性化～

飛騨高山ブラックブルズ岐阜は、令和６年３月に高山市と連携協定を結び、競技活動だけでなく、地域社会との結びつきを深める取り組みを積極的に実施しています。高山市と連携し、さまざまなスポーツ振興を目的とした活動を展開。地元の学校でのスポーツ教室や青少年向け交流イベントなどを通じて、スポーツの魅力を伝えるとともに、生涯スポーツとして楽しむ環境づくりに貢献しています。

さらに、市内のスポーツイベントへの参加や、地域住民との交流を図る取り組みを続けており、「スポーツによるまちづくり」をキーワードに活動を拡大。高山市からの支援を受けながら、地域のスポーツ文化を育む重要な役割を担っています。

リーグ戦初戦情報

飛騨高山ブラックブルズ岐阜の新シーズン開幕戦は、9月7日（日）にOKBぎふ清流アリーナで開催されます。地元からの応援を背に、熱い試合を展開します。

観戦希望者は公式サイトにてチケット情報をご覧ください。

お問い合わせ先

飛騨高山ブラックブルズ岐阜：mail:info@blackbulls.jp

公式サイト：https://www.blackbulls.jp

SNSアカウント：＠blackbulls__hidatakayama（Instagram）

＠blackbulls27(Ｘ)