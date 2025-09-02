株式会社Malme、中央コンサルタンツ株式会社との共同研究を開始

株式会社Malme

株式会社Malme（本社：東京都新宿区、代表取締役 高取 佑、以下「Malme」）は、中央コンサルタンツ株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役 藤本 博史、以下「中央コンサルタンツ」）と、設計分野における生産性向上を目指し、生成AIを活用した「橋梁上部工BIM/CIMモデル自動生成」の共同研究を2025年9月より開始しました。

橋梁上部工BIM/CIMモデル自動生成ツールのイメージ図 ※画面は開発中のものであり実際とは異なります

研究内容

Malmeは、土木業界の設計から施工までを効率化する建設DXサービスを提供しており、その研究開発の重点領域のひとつが、LLMを用いて自然言語から直接3次元モデルを生成する「Text to BIM」技術です。

本共同研究では、この「Text to BIM」技術を活用し、中央コンサルタンツと協力して生成AIを用いてテキストベースの設計データから直接3次元モデルを生成できる仕組みを構築するべく、概念実証（PoC）を実施していきます。

これにより、設計の検討工程における3次元データの活用に向けた省力化・効率化を図り、BIM/CIMモデルを活用した3次元設計の標準化を目指していきます。

今後の展望

初期段階では橋梁予備設計のデータを対象としていますが、技術者の持つイメージをそのままモデル化する（Vision to Model）ことを念頭に、汎用的な3次元モデル生成をサポートする技術として開発を進めていきたいと考えています。

将来的には既存の図面資料や現地計測結果などを活用したモデル生成についても研究開発を進めていきます。

これにより、設計のみならず維持管理段階での3次元データ作成の省力化・効率化を実現し、建設業界全体におけるDX（デジタルトランスフォーメーション）の推進に貢献していきます。

私たちは、これらの研究開発を通じて、より持続可能で効率的な建設プロセスの実現に挑戦して参ります。

会社概要

【株式会社Malme】

所在地：東京都新宿区西新宿2丁目6-1 新宿住友ビル24階

代表者：代表取締役 高取 佑

設立：2021年2月

事業内容：土木業界向け建設DXサービスの提供

ウェブサイト：https://malme.net/

【中央コンサルタンツ株式会社】

所在地：愛知県名古屋市中区丸の内三丁目22番1号

代表者：代表取締役 藤本 博史

設立：1960年6月1日

事業内容：建設コンサルタント業（道路、橋梁、河川、都市計画 等）

ウェブサイト：https://www.chuoh-c.co.jp/

