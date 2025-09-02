日本人が脈々と繋いできた「お茶を愉しむ心」をお伝えするコンセプトショップ「茶々水 SASUI 伊藤園」を、ニュウマン高輪に9月12日（木）オープン



「ニュウマン高輪」は、100年先のまだ見ぬ生活価値を追い求め、普遍的で本質的な体験価値を創出し続けることを目指したルミネ史上最大規模の商業施設として9月12日（金）に本格開業します。“Global Gateway”たる高輪で、国内外の様々なリーディングプレイヤーとともに世界のお客さまをお出迎えし、地元高輪の皆さまに世代を超えて愛されるための体験価値の創造に挑戦します。



「茶々水 SASUI 伊藤園」は、日々の暮らしの中に溶け込む「お茶を愉しむ心」をお伝えする、伊藤園の新たなコンセプトショップです。お客さま自身が茶葉の香りや味わいを確かめながら好みのブレンドを愉しんでいただくなど、お茶を通じたコミュニティが生まれる場を目指します。特にカスタマイズブレンドティーは、単なる“その場限り”の体験ではなく、「ここでしか味わえない、私だけの一杯」を追求し続けることで、通い続けたくなる高輪の“お茶屋”として育てていきます。このほか、店舗独自のオリジナルブレンドティーや、ほうじ茶炊きごはんの御膳、つきたて餅とのペアリングなど、自由な発想でお茶を愉しむライフスタイルもご提案します。日常の中で見落としがちな“お茶の豊かな表情”を再発見できる空間です。



自由に愉しむお茶もまた、お茶のひとつの姿です。当社は、お茶のありようを自由にご提案する新たなコンセプトショップ「茶々水 SASUI 伊藤園」を通じて、国内外の皆さまに笑顔と安らぎのひとときをお届けしてまいります。