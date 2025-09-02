江島柚希デビュー曲「江ノ島ミッドサマー」、湘南の魅力を全国へ発信！ 初披露ライブも大盛況！
株式会社BiS（本社：東京都新宿区、代表取締役：伊禮門 悟）が運営するNii Music所属アーティスト・江島 柚希（えしま ゆずき）が、デビューシングル「江ノ島ミッドサマー」を2025年8月29日（木）よりデジタル配信を開始しました。
■2025年8月29日（金）よりデジタル配信
https://linkco.re/nx0GnYur?lang=ja
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328720&id=bodyimage1】
■楽曲概要
「江ノ島ミッドサマー」は、湘南の眩しい夏、青春の煌めき、そして地域の魅力を存分に詰め込んだサマーラブソングです。
地元を愛する人々だけでなく、全国のリスナーに湘南の素晴らしさを届ける楽曲となっています。
本作は、プロデューサーである伊禮門 悟が“地元・神奈川を愛し、青春を過ごした湘南での思い出を形にして多くの人に伝えたい”という想いから作詞・作曲を手掛けた楽曲です。
その熱い想いに共鳴し、湘南エリアで活動する江島柚希のデビュー曲として誕生しました。
■リリース情報
・タイトル：江ノ島ミッドサマー
・アーティスト：江島 柚希
・作詞・作曲：伊禮門 悟（Satoru Ireijo）
・アーティストページ：https://www.tunecore.co.jp/artists?id=1027211
・公式Instagram：https://www.instagram.com/yuzuki.eshima_official?igsh=MXYxc2V5bnYyNXMzeA==
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328720&id=bodyimage2】
＜江島柚希コメント＞
この曲で湘南の魅力を全国に発信できることが本当に嬉しいです。デビュー曲を通じて、私自身も地元の皆さんと一緒に盛り上げていけたらと思っています！
＜プロデューサー 伊禮門 悟コメント＞
湘南で過ごした青春の記憶を音楽で残し、多くの人に伝えたいという想いが形になりました。江島柚希さんの透明感ある歌声とともに、湘南の魅力を全力で届けていきたいです。
【初披露ライブ情報】
江島柚希は本楽曲を、以下の日程で初披露しました。
・日程：2025年8月28日（木）
・タイトル：LIVE’25
・場所：7th AVENUE YOKOHAMA
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328720&id=bodyimage3】
本楽曲を通じて、湘南エリアの文化・魅力を全国へ発信し、地元のさらなる活性化に貢献してまいります。
＜会社概要＞
商 号 ：株式会社BiS
所在地 ：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-12-4 コイトビル8階
代 表 ：伊禮門 悟
設 立 ：2021年4月13日
H P ：https://bis-inc.co.jp/
配信元企業：株式会社BiS
