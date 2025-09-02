株式会社BiS 代表 伊禮門 悟、経営・営業コンサルティングを再開！ ～スタートアップ・成長企業向け、豊富な実績を活かした限定５社の実践的サポート～
株式会社BiS（本社：東京都新宿区、代表取締役：伊禮門 悟）は、2025年9月より、これまで提供してきた経営・営業コンサルティングの募集を再開いたします。
スタートアップ企業や売上が伸び悩んでいる企業を対象に、限定5社のみ、事業成長や組織力強化に向けた実践的なコンサルティングサービスを提供いたします。
■コンサルティング募集の背景
当社はこれまで、PR・ブランディング、アパレル、音楽、映像制作など多岐にわたる事業を展開してまいりました。
その中で培った「営業力」、「組織マネジメント力」、「ブランド構築力」を活かし、より多くの企業の成長を支援するため、今回、コンサルティングサービスの提供を再開いたします。
■代表プロフィール
伊禮門 悟（いれいじょう さとる）
・大手通信キャリアにて営業成績 日本一
・会社設立から3期目で年商1億円突破、現在5期目でさらに右肩上がりの成長中
・各分野で事業を創出・拡大（アパレル・音楽・映像・芸能・高級ブランドなど）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328716&id=bodyimage1】
■会社沿革
・2021年4月 株式会社BiS設立（テレビパブリシティ代理店業務開始）
・2022年2月 芸能スカウト・マネジメント代理店業務開始
・2022年12月 経営・マネジメントに関するコンサルティング開始
・2023年2月 ダンススタジオ【STUDIO BANGS】開業
・2023年5月 芸能事務所【Nii entertainment】、アパレルブランド【Wiyh】開業
・2023年11月 株式会社ディケイター設立
・2024年2月 アメリカンセレクトストア【JacksonSquare】開業、書籍出版
・2024年5月 映像制作サービス【Boulevard】開業
・2024年10月 音楽レーベル【Nii Music】開業
・2025年4月 高級レザーブランド【TOUR RECORD】開業
・2025年6月 桐箱入り高級スカジャンブランド【JacksonSquare Tokyo Shibuya】開業
■提供サービス
・経営戦略の立案・実行支援
・営業戦略の設計・営業力強化
・PR・ブランディング支援
■対象企業
・スタートアップ企業
・売上が伸び悩んでいる企業
・新規事業立ち上げを検討している企業
■問い合わせ先
株式会社BiS 代表取締役 伊禮門 悟
Mail：satoru.i@bis-inc.co.jp
＜会社概要＞
商 号 ：株式会社BiS
所在地 ：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-12-4 コイトビル8階
代 表 ：伊禮門 悟
設 立 ：2021年4月13日
H P ：https://bis-inc.co.jp/
配信元企業：株式会社BiS
