江島 柚希がアーティストデビュー！ デビューシングル「江ノ島ミッドサマー」をリリース！ ～湘南の夏を舞台に描く、甘酸っぱいサマーラブソング～
株式会社BiS（本社：東京都新宿区、代表取締役：伊禮門 悟）は、自社が運営するNii Music所属アーティスト・江島 柚希（えしま ゆずき）のデビューシングル「江ノ島ミッドサマー」を2025年8月29日（木）よりデジタル配信を開始しました。
■2025年8月29日（金）よりデジタル配信
https://linkco.re/nx0GnYur?lang=ja
■楽曲概要
「江ノ島ミッドサマー」は、湘南の潮風に吹かれ、国道134号線をバイクで駆け抜けた先に広がる青春の景色を描いた、甘酸っぱいサマーラブソングです。
海辺に沈む夕日、港町のネオン、浜辺の夜風やレトロなバーのジャズ。湘南ならではの情景を切り取り、心が揺れる一瞬の恋のきらめきを音に込めました。
触れそうで触れられない距離、終わりを知りながら願ってしまう永遠。
儚くも鮮やかなサマーラブストーリーを描いたこの楽曲は、聴く人それぞれの“真夏の記憶”を呼び覚ましてくれるはずです。
■リリース情報
・タイトル：江ノ島ミッドサマー
・アーティスト：江島 柚希
・作詞・作曲：伊禮門 悟（Satoru Ireijo）
・アーティストページ：https://www.tunecore.co.jp/artists?id=1027211
■江島柚希 プロフィール
・2025年 PECHE_mag 雑誌モデル
・2025年 7th AVENUE40周年記念YOKOHAMA EXPERIENCE 出演
・2025年 クロスFMラジオ 出演
・2025年 MADURO 雑誌モデル
・2025年 桐箱入り高級スカジャンブランド JacksonSquare Tokyo Shibuya 公式モデル
・2025年 高級レザーブランド TOUR RECORD 公式モデル
・2025年 湘南ゴールドエナジー 公式アンバサダー
・2025年 湘南ベルマーレフットサルクラブ 公式アンバサダー
・2025年 湘南ゴールドエナジー発売9周年イベント「GOLD PARTY」出演
・2025年 湘南ゴールドエナジー 黄金体験ラジオ
・2025年「遠回りしても大丈夫。」の帯へ掲載
・2025年 ふるさとの台所～発見！日本の郷土料理～ MC
・2025年 YouTubeチャンネル マックス探検隊 MC
■江島柚希 公式Instagram
https://www.instagram.com/yuzuki.eshima_official?igsh=MXYxc2V5bnYyNXMzeA==
＜会社概要＞
商 号 ：株式会社BiS
所在地 ：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-12-4 コイトビル8階
代 表 ：伊禮門 悟
設 立 ：2021年4月13日
H P ：https://bis-inc.co.jp/
配信元企業：株式会社BiS
