ニジゲンノモリ『ふたば幼稚園 HAPPY ANNIVERSARY 2025 ～かぞく～』 「なりきりしんちゃん！変身ごっこフォトキャンペーン」 9月5日（金）～11月30日（日）にて開催
「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」の人気アトラクション「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」では、しんちゃんが通う幼稚園を再現した「ふたば幼稚園」が9月に開設3周年を迎えることを記念し、『ふたば幼稚園 HAPPY ANNIVERSARY 2025 ～かぞく～』を9月5日（金）～11月30日（日）の期間限定で開催いたします。
開設から3年、「ふたば幼稚園」では、多くのお客様に楽しんでいただき、幸せな思い出がたくさん詰まったキッズエリアとなりました。今年のアニバーサリーイベントでは、大人と子どものどちらにも楽しんでもらえるような2つのイベントを企画。“かぞく”イベントでは、「なりきりしんちゃん！変身ごっこフォトキャンペーン」と題し、しんちゃんやアクション仮面、その他のキャラクターのワンポイント衣装やなりきりグッズを身に着けて、「ふたば幼稚園」で遊び回ることができます。園内アトラクション「かくれんぼ迷路」では、迷路に隠れたしんちゃんたちを探し出すゲームに挑戦！みんなを見つけ出して、「かくれんぼマスター」を目指そう！
子どもたちが主役の「ふたば幼稚園」で、秋の思い出をたくさん作ろう！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328707&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328707&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328707&id=bodyimage3】
■イベント概要
期間：
9月5日（金）～11月30日（日）
実施時間：
10時00分～17時00分※17:00完全クローズ
会場：
「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」内、キッズエリア「のんびりのはら」にある「ふたば幼稚園」
内容：
キッズエリア「ふたば幼稚園」にて、開設3周年をお祝いするアニバーサリーイベントとしてフォトキャンペーンを実施。しんちゃんやアクション仮面、その他のキャラクターたちのワンポイント衣装やなりきりグッズを身に着けて、「ふたば幼稚園」で遊ぶことができます。
対象：
ゴールドチケット、プレミアムチケットの小人・キッズチケット、もしくは、キッズ限定満喫パスをご購入された方
料金：
無料（別途エリア入場チケットが必要）
URL：https://nijigennomori.com/crayonshinchan_adventurepark/?utm_campaign=pr
（c）臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
