飲食料品約3,000品目値上げ目前！ ファミペイで生活応援！カップ麺、お菓子などのクーポンを 9月2日（火）より順次配信 ～ファミペイ限定「1個買うと1個もらえる」も開催～
株式会社ファミリーマートは、2025年10月の飲食料品約3,000品目値上げを受け、生活応援施策として、ファミマのアプリ「ファミペイ」（以下：「ファミペイ」）の利用者さまに、飲食料品、生活用品などのクーポンを9月2日（火）より順次配信いたします。
■ファミペイが皆さまの生活を応援！10月の飲食料品値上げは約3,000品目で9月の約2倍
9月のファミペイは、お菓子やカップ麺、冷凍食品などの加工食品のほか、洗剤やトイレットペーパーなどの日用品など生活に欠かせない商品のクーポンを順次配信いたします。
例えば「日清 どん兵衛 鬼かき揚げうどん 96g」は通常売価254円（税込）から50円引き（約20％OFF）、「花王 アタックＺＥＲＯ 本体 大 580G」は通常売価657円から220円引き（約33％OFF）となります。
帝国データバンクの調査によると、2025年10月の飲食料品値上げは約3,000品目で、2025年9月の約2倍の品目数に上ります。（※）
ファミリーマートは、日々の生活に役立つクーポンを配信することで、皆さまの生活を応援いたします。
（※）株式会社帝国データバンク「食品主要195社」価格改定動向調査 ― 2025年9月
