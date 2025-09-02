倉庫・物流ロボット（WLR）の世界調査レポート：2031年には4553百万米ドルに達する見込み
2025年9月2日に、QYResearch株式会社は「倉庫・物流ロボット（WLR）―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の調査レポートを発表しました。本報告書は、倉庫・物流ロボット（WLR）の世界市場に関する売上、販売量、価格、市場シェア、主要企業のランキングなどを網羅し、地域別、国別、製品タイプ別、用途別に詳細に分析しています。また、倉庫・物流ロボット（WLR）の市場規模を、2020年から2031年までの市場パターンに基づき、将来の市場動向を予測しています。本調査は、定量的データとともに、企業が成長戦略を策定し、競争環境を評価し、市場ポジションを分析するための定性的分析も提供しています。
１．倉庫・物流ロボット（WLR）市場概況
倉庫・物流ロボット（WLR：Warehouse Logistics Robot）は、倉庫内でのピッキング、搬送、仕分け作業を自動化するロボットです。AGV（無人搬送車）やAMR（自律移動ロボット）などが含まれ、AIとセンサーを駆使して効率的にルートを最適化します。物流倉庫やECセンターで導入が進んでおり、作業効率向上、人的負担軽減、在庫管理の精度向上に大きく貢献します。
2024年における倉庫・物流ロボット（WLR）の世界市場規模は、3295百万米ドルと予測され、2025年から2031年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）4.8%で成長し、2031年までに4553百万米ドルに達すると予測されている。
２．倉庫・物流ロボット（WLR）の市場区分
倉庫・物流ロボット（WLR）の世界の主要企業：Amazon Robotics、 ABB、 Kion、 Mitsubishi Electric、 Daifuku、 Krones、 Hitachi transport system、 KUKA、 Omron、 Magazino、 Yaskawa Electric
上記の企業情報には、倉庫・物流ロボット（WLR）の販売量、売上、市場シェアなどが含まれており、業界の最新動向を把握するために重要な指標となります。
倉庫・物流ロボット（WLR）市場は、製品別と用途別に以下のように分類されます：
製品別：Mobile Robots、 Cartesian Robots、 Collaborative Robots、 Articulated Robots、 SCARA Robots、 Parallel Robots
用途別：Automotive、 Food & Beverages、 Textiles、 Chemicals、 Manufacturing、 E-commerce、 Others
また、地域別に倉庫・物流ロボット（WLR）市場の概要を分析し、各地域の市場規模を詳細に把握できます。具体的には、以下の国・地域が対象となります：
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
【レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1465172/warehouse-and-logistic-robots--wlr
【総目録】
第1章：倉庫・物流ロボット（WLR）の製品概要、世界の市場規模予測、売上、販売量、価格について紹介する。また、最新の市場動向、推進力、機会、および業界メーカーが直面する課題とリスク、市場の制約を分析する。（2020～2031）
第2章：倉庫・物流ロボット（WLR）メーカーの競合分析、トップ5社とトップ10社の売上ランキング、倉庫・物流ロボット（WLR）の製造拠点と本社所在地、製品、価格、販売量および売上の市場シェア、最新の開発計画、合併および買収情報など、詳細な分析を提供する。（2020～2025）
