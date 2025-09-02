サンセットリザーブの味わいをバーテンダーが解説
ついに公開となった、サンセットリザーブ。
今回はひと足先に、那覇市おもろまちにある「おもろまち BAR 石光」のマスター石光 拓也（いしみつ たくや）さんに味わっていただきました。
「おもろまち BAR 石光」のマスター石光 拓也
石光さんは、大阪のさまざまなバーで修行を積み、店長も経験されました。
その後、沖縄県内のホテルなどで10年間バーテンダーとして腕を磨き、2018年9月に自身のバー「石光」をオープン。
バーテンダーを始めてから20年以上にわたり、豊富な経験と知識をもとに、訪れる人々に極上のひとときを提供しています。
おもろまち BAR石光
店主 石光 拓也
那覇中央社交飲食業協会理事
HBA認定バーテンダー
PBO認定プロフェッショナルバーテンダー
〒900-0006
沖縄県那覇市おもろまち4-17-17（有）SOLビル5F
19時～翌2時（Last in）
定休日 日・祝
https://maps.app.goo.gl/9G5BRJrnEUMuwWJm9
店内から枯山水を眺めることのできる和モダンな店内で、沖縄 ISLAND BLUEはもちろん、石光さんが厳選したお酒を楽しむことができます。
テイスティングコメント
全体を通して、とても甘やかでリッチな印象。高度数を感じさせないほど飲みやすく、甘さを存分に楽しめる一本です。
味わい：まるで枯山水を思わせるような落ち着いた香りが漂う。やがてその奥から、干し葡萄のように凝縮感のある甘やかな芳香が重なりあう
香り：口に含むとスパイシーな刺激が広がり、力強さと多層的な味わいを際立たせる
余韻：オイリーで厚みがあり、やがてやわらかな甘みが余韻として静かに残る
石光さんおすすめの飲み方：ストレート
石光さん曰く、このお酒はストレートで飲むのが一番おすすめ。
「このお酒は飲んだ瞬間、力強いアタックが立ち上がり、奥からはドライフルーツのニュアンスが開いていきます。
ペアリングはナッツやドライフルーツ、スモークチーズなどのスモーキーなおつまみが特におすすめです。」
あなたは一体どんな味に感じる？
ウイスキーは、人によって感じ方が変わるのも魅力のひとつです。
テイスティングコメントを参考に、ぜひあなた自身の味覚で「サンセットリザーブ」を体験してみてください。
まるで夕陽のように、ゆっくりと色づき広がる味わい。ひと口、またひと口と、時間をかけて楽しむたびに、あなただけの味わいが見つかるはずです。
9月5日（金）発売のサンセットリザーブ。発売まであと3日となりました。
お手元に届いた際には、あなたのテイスティングコメントもぜひお聞かせください。
久米仙酒造株式会社について
久米仙酒造株式会社は、沖縄県那覇市にて1952年に創業した蒸溜所。
「豊かな今と未来をつくる一歩進んだ酒づくり」をモットーに、泡盛という沖縄の伝統的な蒸留酒を守りながらも、常に革新を追求し続けています。
また、ウイスキーショップ「OKINAWA BLUE」を沖縄と東京に4店舗展開し、沖縄のウイスキーの魅力を広く発信しています。
公式サイト：https://kumesen.co.jp/
久米仙酒造株式会社について
久米仙酒造株式会社は、沖縄県那覇市にて1952年に創業した蒸溜所。
「豊かな今と未来をつくる一歩進んだ酒づくり」をモットーに、泡盛という沖縄の伝統的な蒸留酒を守りながらも、常に革新を追求し続けています。
また、ウイスキーショップ「OKINAWA BLUE」を沖縄と東京に4店舗展開し、沖縄のウイスキーの魅力を広く発信しています。
公式サイト：https://kumesen.co.jp/
