SY32 by SWEET YEARS、4店舗連続でアウトレット新ストアを展開

株式会社サニーデイワークス

全国各地で注目度上昇中の、イタリア・ミラノ発のラグジュアリースポーツブランド 「SY32 by SWEET YEARS」 が、今年に入り4店舗連続となるアウトレット新店舗をオープンします。

この秋は、東海エリア最大級の人気スポット「三井アウトレットパーク ジャズドリーム長島」に期間限定で待望の“初出店”。

■ 営業概要

期間：9/6(土)～11/30(日)

場所：〒511-1135三重県桑名市長島町浦安368

三井アウトレットパークジャズドリーム長島7070区画

TEL：070-4435-1468

OPEN：10:00 - CLOSE：20:00



▶︎ 店舗詳細ページはこちら(https://mitsui-shopping-park.com/mop/nagashima/openclose/3156866.html)

■SY32は“スポーツとファッションの架け橋”に

近年は、国内外のアスリートやファッショニスタからの支持を受け、全国的に注目度が急上昇。ストリートからゴルフまで幅広いライフスタイルにフィットするプロダクトを提案しています。

特に最近では、ゴルフラインの注目度も上昇中で、ファッション性と機能性を兼ね備えた新世代のスタイルとして注目を集めています。

■ 取り扱いラインナップ

今回のジャズドリーム長島アウトレット店では、SY32の中でも人気の高い 「ボックスロゴシリーズ」 や、日常に馴染む 「ベーシックシリーズ」 を豊富にラインナップ。

さらにオープニング特化商品として、通常市場に出回らない「ゴルフコレクションのサンプルアイテム」 を数量限定で特別展開いたします。

■最大70％OFF

オリジナルラインからゴルフラインまで、SY32を代表するアイテムを期間限定で最大70％OFFにてご提供。

スポーツとファッションを自在に行き来する最新のラグジュアリースポーツスタイルを、お得に体感できる絶好の機会です。

■ 東海地区では初となる「SY32アウトレット」

関東・東海・中国とキーエリアに連続出店を果たし、全国規模でプレゼンスを高めつつあるSY32。

スポーツとファッションを融合させたラグジュアリースポーツの新しいスタンダードを、ぜひこの機会に店頭でお確かめください。

SY32 by SWEET YEARSについて

SY32 by SWEET YEARS（エスワイサーティトゥ バイ スウィートイヤーズ）は、イタリアの国民的英雄である元サッカー選手クリスチャン・ヴィエリとパオロ・マルディーニによって立ち上げられたブランド「SWEET YEARS」から誕生。ブランド名は、「SY（SWEET YEARSの略）」と、ヴィエリの背番号「32」を組み合わせたことに由来します。

“LEAD YOU ACTIVE”をコンセプトに、スポーツテイストとファッション性を融合させ、ジャンルや世代を超えて愛されるラグジュアリースポーツスタイルを展開。

アクティブな都市生活にマッチする「オリジナルコレクション」と、洗練された機能性を備えた「ゴルフコレクション」を展開しており、アクティブで洗練されたライフスタイルを提案します。

【オリジナルコレクション】

ECサイト：https://sy32.jp/



インスタグラム：https://www.instagram.com/sy32_official/

【ゴルフコレクション】

ECサイト：https://sy32.golf/

インスタグラム：https://www.instagram.com/sy32golf_official/

お客様からのお問い合わせ先

株式会社サニーデイワークス

〒155-0031 東京都世田谷区北沢2-1-16アーバニティ下北沢3階

TEL:03-6712-2191

e-mail：contact@sy32.jp