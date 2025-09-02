HBMS MBA 説明会　参加者募集

広島県公立大学法人

HBMS（県立広島大学大学院経営管理研究科）は、２年間でMBA（経営修士）の学位が取得できる中国地方唯一の「働きながら学ぶ社会人のためにビジネススクール」です。

この度、HBMSの受験・入学をご検討いただいている方に向けて、HBMSの大学説明会をオンラインで開催します。

HBMSの概要説明や在学生・修了生Q＆A等、HBMSへの理解を深めていただける説明会となっております。

皆様のお申込みをお待ちしております。

１．日時・開催方法等

日時：令和７年９月25日（木）19:00～20：00

方法：オンライン（Zoom）※要事前申込

２．対象者

・社会人の方（HBMSの受験・入学を検討している方）

・ビジネススキルの強化、MBAに興味のある方

・学び直し（リスキリング）に興味がある方

３．タイムスケジュール・内容（予定）

19:00～19:30 ＜HBMS概要説明＞

露木 真也子(つゆき まやこ)（県立広島大学大学院経営管理研究科 教授）

19:30～20:00 ＜在学生・修了生Q＆Aセッション＞

学生生活など様々な疑問や質問に対して、在学生・修了生が回答します。

20:00～ ＜個別相談会＞

希望者を対象として、個別相談会を開催いたします。

４．参加費

無料

５．申込方法・申込締切

下記URLのHBMSホームページからお申し込みください。

https://mba.pu-hiroshima.ac.jp/ja/events/archives/13223(https://mba.pu-hiroshima.ac.jp/ja/events/archives/13223)

申込締切は、令和７年９月24日（水）13：00までです。

※Zoomの接続URLは、締切日の９月24日（水）の午後にメールでご案内します。