HBMS MBA 説明会　参加者募集

広島県公立大学法人

　HBMS（県立広島大学大学院経営管理研究科）は、２年間でMBA（経営修士）の学位が取得できる中国地方唯一の「働きながら学ぶ社会人のためにビジネススクール」です。


　この度、HBMSの受験・入学をご検討いただいている方に向けて、HBMSの大学説明会をオンラインで開催します。


　HBMSの概要説明や在学生・修了生Q＆A等、HBMSへの理解を深めていただける説明会となっております。


　皆様のお申込みをお待ちしております。



１．日時・開催方法等


　


　　日時：令和７年９月25日（木）19:00～20：00


　　方法：オンライン（Zoom）※要事前申込



２．対象者



　・社会人の方（HBMSの受験・入学を検討している方）


　・ビジネススキルの強化、MBAに興味のある方


　・学び直し（リスキリング）に興味がある方



３．タイムスケジュール・内容（予定）



　　


19:00～19:30　　　＜HBMS概要説明＞


　　　　　　　　　　露木　真也子(つゆき　まやこ)（県立広島大学大学院経営管理研究科　教授）



19:30～20:00　　　＜在学生・修了生Q＆Aセッション＞


　　　　　　　　　　学生生活など様々な疑問や質問に対して、在学生・修了生が回答します。



20:00～　　　　　　＜個別相談会＞


　　　　　　　　　　希望者を対象として、個別相談会を開催いたします。



４．参加費



　　無料



５．申込方法・申込締切



　　下記URLのHBMSホームページからお申し込みください。


　　 https://mba.pu-hiroshima.ac.jp/ja/events/archives/13223(https://mba.pu-hiroshima.ac.jp/ja/events/archives/13223)



　　申込締切は、令和７年９月24日（水）13：00までです。



　　※Zoomの接続URLは、締切日の９月24日（水）の午後にメールでご案内します。