「じゃらんチェーンホテルランキング 2024／売れたチェーンホテル部門：1位」を【グランドメルキュール】【メルキュール】が受賞

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社「グランドメルキュール琵琶湖リゾート＆スパ」（写真）では、10月末まで「小学生以下無料プラン」を販売

フランス・パリを拠点とする世界最大級のホスピタリティグループ「アコー」（日本法人：東京都港区、日本代表取締役：ディーン・ダニエルズ）が展開するホテルブランド「グランドメルキュール」「メルキュール」の22ホテル（*1）はこの度、「じゃらんnet」に掲載のチェーンホテルの中で2024年度の1年間、特に顕著な実績を上げたとして、「じゃらんチェーンホテルランキング 2024」の「売れたホテルチェーン部門」（21施設以上40施設以下のカテゴリー）で第1位に選ばれました。（*2）

*1：2024年4月1日にリブランドオープンした22ホテル

*2：ランキングは、2県以上に5施設以上展開しているチェーンホテルが対象（2025年3月31日時点の施設数）

■じゃらんチェーンホテルランキング 2024」詳細：https://www.jalan.net/biz/theme/award/（外部サイト）

この秋おすすめ「グラ・メルの秋旅 ～五感で楽しむオールインクルーシブの旅～」

オールインクルーシブ展開する（*3）「グランドメルキュール」「メルキュール」の22ホテルでは、この秋に楽しめる宿泊プランや食の体験・サービス、近隣の観光地、絶景スポットなどを紹介した「グラ・メルの秋旅」ページを公開しています。

■「グラ・メルの秋旅」：https://accor-resorts-japan.jp/lp/autumn2025/

*3：ランチの提供なし、一部有料、ホテルにより含まれるものが異なります

「グランドメルキュール札幌大通公園」は夕食の提供がありません

「小学生以下無料プラン」販売中のホテル

以下に記載したホテルでは、秋旅の計画を立てる際にもおすすめの「小学生以下無料プラン」を販売しています。

■グランドメルキュール伊勢志摩リゾート＆スパ

https://grand-mercure-iseshima-resortandspa.jp/plan/kid_free_direct/

■グランドメルキュール琵琶湖リゾート＆スパ

https://grand-mercure-lakebiwa-resortandspa.jp/plan/kids-free-all_inclusive/

■グランドメルキュール和歌山みなべリゾート＆スパ

https://grand-mercure-wakayamaminabe-resortandspa.jp/plan/kids-free_all-inclusive/

■グランドメルキュール別府湾リゾート＆スパ

https://grand-mercure-beppubay-resortandspa.jp/plan/kids_stay_free_202506/

■メルキュール宮城蔵王リゾート＆スパ

https://mercure-miyagizao-resortandspa.jp/plan/1stanniversaryplan/

■メルキュール裏磐梯リゾート＆スパ

https://mercure-urabandai-resortandspa.jp/plan/1stanniversaryplan/

■メルキュール長野松代リゾート＆スパ

https://mercure-naganomatsushiro-resortandspa.jp/plan/kids-free-direct/

■メルキュール富山砺波リゾート＆スパ

https://mercure-toyamatonami-resortandspa.jp/plan/kids-free-direct/

■メルキュール和歌山串本リゾート＆スパ

https://mercure-wakayamakushimoto-resortandspa.jp/plan/kids-free-all_inclusive/

■メルキュール鳥取大山リゾート＆スパ

https://mercure-tottoridaisen-resortandspa.jp/plan/kids-free-stay-all-inclusive/

（販売期間はホテルにより異なり、予告なく変更・終了する場合があります）

スーペリアツイン（一例）温泉露天風呂（一例）レストラン（一例）グランドメルキュールについて

グランドメルキュールは、旅行者の想像力と飽くなき発見心に訴えかける魅力的なホテル体験を提供するプレミアムブランドです。約20年前にアジア太平洋地域で開業したのち、現在、その土地の文化や伝統と融合しながら全世界で約80のホテルを展開しています。フラッグシップホテルには、インドのグランドメルキュール・マイソール、ブラジルのグランドメルキュール・ベレン・ド・パラ、ブラジルのグランドメルキュール・リオデジャネイロ・ リオセントロなどがあります。「Proudly Local～その地に、誇りを～」をコンセプトに、館内に漂うその土地を象徴するような香り、地元の食材を用いた食体験などを通して、五感でその土地の文化・慣習に深く浸ることができる滞在を提案します。グランドメルキュールは、110か国以上に5,600以上の施設を展開する世界有数のホスピタリティグループであるアコーの一員であり、さまざまな特典、サービス、体験を提供するライフスタイル・ロイヤルティプログラムALL（オール）の参加ブランドです。

メルキュールについて

ローマ神話の旅の神、マーキュリーからインスピレーションを得たメルキュール ホテルは、1973年の創業以来、単に快適な眠りをご提供する場としてではなく、その地域の魅力を深く感じることができる、質の高いサービスを大切にしています。メルキュールは、リオ、パリ、バンコク、その他世界各地で「ディスカバー・ローカル」のプログラムを通じて、お客様にその土地ならではの体験をお届けしています。インテリアデザインからその地域の食文化や飲み物にいたるまで、その土地ならではのものに触れていただける空間、おもてなしをご用意しています。メルキュール ホテルは、都心、ビーチ、山あいなど、70か国以上に1,000以上のホテルを展開しています。メルキュールは、110か国以上に5,600以上の施設を展開する世界有数のホスピタリティ・グループであるアコーの一員であり、さまざまな特典、サービス、体験を提供するライフスタイル・ロイヤルティプログラムALL（オール）の参加ブランドです。

アコーについて

フランス・パリを拠点とするアコーは、世界110ヶ国で5,600を超えるホテルやレジデンス、10,000を超えるレストラン、バー施設を展開し業界を牽引しているホスピタリティグループです。ラグジュアリーからエコノミーまで約45のホテルブランド、さらにEnnismoreと共にライフスタイル分野にも手を広げるなど、業界で多様かつ完全に統合されたエコシステムを展開しております。ALLは、ホテルに滞在中そして滞在の枠を超えてアコーグループがお約束しているユニークな体験をメンバーに提供する予約プラットフォームおよびロイヤリティプログラムです。また、グループはビジネス倫理、責任あるツーリズム、持続可能な環境保護、コミュニティとのかかわり、多様性、包括性を通じて前向きな行動を推進することに焦点を当てています。 1967年に設立されたアコーはフランスに本社を置き、米国のユーロネクストパリ証券取引所（ISINコード：FR0000120404）およびOTC市場（証券コード：ACCYY）に上場しています。詳細については https://group.accor.com をご覧ください。

※2025年9月2日配信時点での情報です。

※写真はすべてイメージです。