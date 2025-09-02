ツバメの巣「BI-SU」伊勢丹新宿店にてポップアップ開催

エムスタイルジャパン株式会社

エムスタイルジャパン株式会社（本社：福岡市中央区、代表取締役：稲冨幹也）が展開するサステナブルコスメブランド「BI-SU（ビース）」は、2025年9月3日（水）～9（火）に、伊勢丹新宿店にてポップアップショップを実施いたします。

大人気のBI-SUエキスゼリースティックをはじめ、希少な天然アナツバメの巣をまるごと瓶詰めした「BI-SU16(食べるタイプ）」※も特別に数量限定にてご用意いたします。

他にもシャンプーなどヘアケア商品、ローションやセラムなどコスメ商品も多数ご用意し、天然アナツバメの巣の美容成分を贅沢に配合したラインナップとなっております。

まだまだ残暑も厳しいこの季節でのお肌のケアを含めたおすすめのラインナップを取り揃えておりますので、お近くにいらした際には、ぜひこの機会にお立ち寄りくださいませ。

※「BI-SU16」は生産数の関係上、数量限定での販売となります。

■ポップアップ限定ご購入特典

税込2万円以上お買い上げにて、BI-SUフェイスマスク1枚プレゼント

税込５万円以上お買い上げにて、BI-SUフェイスマスク1枚・BI-SUスキンケアサンプルセット（3日分）プレゼント

※会期中お一人様一回のみとさせていただきます。

■イベント情報

BI-SU（ビース）伊勢丹新宿店 ポップアップショップ

■期間：2025年9月3日（水）～ 9月9日（火）

■時間：10：00～20：00

営業時間が場合により変更になる可能性がございます。 詳しくは、伊勢丹新宿店HPをご覧ください。

※2025年9月5日(金) 伊勢丹新宿店本館・メンズ館は全館イベント開催につき休業させていただきます。

■場所：伊勢丹新宿店 本館地下2階 イセタン ビューティー アポセカリー

■住所：〒160-0022 東京都新宿区新宿３丁目１４－１

■特設サイト：https://www.bi-su.jp/grlp/202509_popup_s/