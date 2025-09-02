【リリース直前】『PDFエレメント』バージョン12 事前購入キャンペーン実施中！

株式会社ワンダーシェアーソフトウェア

株式会社ワンダーシェアーソフトウェアは、2025年9月9日（火）にPDF編集ソフト『PDFelement（PDFエレメント）』の最新バージョン「Ver.12」をリリースいたします。

最新バージョンの公開に先立ち、現行バージョン「Ver.11」を対象とした割引キャンペーンを実施いたします。なお、2025年6月4日以降にVer.11（デスクトップ版）を購入されたお客様は、Ver.12への無償アップグレードが可能です。

「Ver.12」の新機能や詳細情報につきましては、2025年9月9日（火）の正式リリース時に改めてご案内いたします。

■期間限定！事前購入キャンペーン

期間中に現行バージョン「Ver.11」をご購入いただいたお客様は、最新バージョン「Ver.12」へ無償でアップグレードいただけます。

さらに、人気の各種プランを最大5,900円割引でお求めいただける特別キャンペーンを実施いたします。

＜キャンペーン開催期間＞

2025年9月2日（火）~2025年9月8日（月）

割引の詳細はこちら :https://pdf.wondershare.jp/sales-promotion.html■PDFエレメントについて

PDFelementは、誰でも簡単にPDFを編集・変換・管理できるオールインワンソフトです。署名や注釈、OCRなど豊富な機能を備えながら、直感的な操作性でビジネスから日常利用まで幅広く対応します。Windows／Mac／iOS／Androidなど複数の環境で利用でき、クラウド連携によるチームでの共同作業にも対応しています。

<ユーザー人気機能TOP3>

・ワード感覚でPDFを編集

・異なる形式へ高画質で変換

・OCR機能で文字を読み込む

公式ホームページから、いつでも【無料】お試し版のインストールが可能です。

＞＞ https://pdf.wondershare.jp/

■株式会社ワンダーシェアーソフトウェアについて

2003年の会社設立以来Wondershare（ワンダーシェアー）は、様々なシーンで活躍する革新的かつ、実用性が高いマルチメディアソフトの開発に取り組んでいます。Wondershareの社名の由来である「wonderful」（素晴らしい）を「share」（共有）するという企業理念に基づき、「ソフトウェア＝知恵」を世界と共有し、人々の毎日をより楽しく便利で簡単にすることを目指し活動しています。

＜お問い合わせ先・各種SNS＞

社名：株式会社ワンダーシェアーソフトウェア

URL : 公式ホームページ(https://pdf.wondershare.jp/)／サポートセンター(https://support.wondershare.jp/contact/channel.html?_ga=2.147788531.579496983.1756708888-6080442.1756709489&_gl=1*umij9w*_ga*NjA4MDQ0Mi4xNzU2NzA5NDg5*_ga_24WTSJBD5B*czE3NTY3MTk1MjEkbzIkZzEkdDE3NTY3MjA5MzEkajYwJGwwJGgxNDI2NzI5OTU.*_gcl_au*MTg1NTAyMzE4LjE3NTQwMTkwMzQ.&utm=webridge&fil=%7B%22pr%22:%7B%22168%22:%7B%22clk%22:%22click_ip-172-19-11-209_2df41b2acbfb3e4da4bd5d4d480cfc0b20250827%22,%22ym%22:%22202508%22%7D%7D%7D&args=A13462Z&paid=6db741a1df87e7ac7201e858b2195f45202508&extra_param=eyJ0eXBlIjoid2ViX2NsaWVudF9pbmZvIiwiYnV5X3R5cGUiOiJvbmx5X3dlYiIsImJ1eV9zb3VyY2UiOiJodHRwczovL3BkZi53b25kZXJzaGFyZS5qcC8iLCJjYXJ0X3NvdXJjZV90eXBlIjoid2ViX3RvIiwiY2FydF9zb3VyY2UiOiJodHRwczovL3BkZi53b25kZXJzaGFyZS5qcC9zdG9yZS9idXktcGRmZWxlbWVudC03Lmh0bWw/Y29kZV90eXBlPTAmc2hvcHBpbmdfaWQ9MTc1NjcyMDU1NTI0OF80ODkzMDMmVHJpZ2dlckZlYXR1cmVzTmFtZT0mYnV5X3R5cGU9b25seV93ZWImY2FydF9zb3VyY2VfdHlwZT1vdGhlciZ0aWQ9VUFfV0RDbG91ZF9XZWImcGlkPTc5ODUmdWlkPSZwdmVyPTIuNS44JmRldmljZV9pZD0xOTg2NDgwNTU2N2M0OC0wZWFiM2E4MTE2YWY3MTgtNGM2NTdiNTgtMzY4NjQwMC0xOTg2NDgwNTU2ODFhMjQiLCJzaG9wcGluZ19pZCI6IjE3NTY3MjA1NTU2ODlfNTIzNzk5In0=&trace_channel=webridge)

X（旧Twitter）：https://x.com/pdfelement_jp

Instagram：https://www.instagram.com/pdfelement_jp/

Youtube：https://www.youtube.com/@wondershare.pdfelement_JP