「若狭湾プレミアムリゾート構想」で福井県・小浜市と基本協定を締結

高級不動産の企画開発を手掛ける株式会社VIBROA（本社：東京都港区、代表取締役：吉田利行）は2025年9月2日(火)、福井県および小浜市が推進する「若狭湾プレミアムリゾート構想」のエンゼルライン第2展望スペース整備計画に関する優先交渉権者の選定を受け、杉本達治福井県知事、杉本和範小浜市長と基本協定を締結しましたのでお知らせいたします。

杉本福井県知事（中央）、杉本小浜市長（右から2人目）と締結式に臨む3社代表

「若狭湾プレミアムリゾート構想」は、国内外から観光客を集客できるリゾートエリアの形成を目指し、福井県と同県嶺南地方の６市町が連携して宿泊施設などの投資計画を公募するプロジェクトです。VIBROAは小浜市内外海（うちとみ）半島の県道（通称・エンゼルライン）にある第２展望台スペースでの投資計画に応募、優先交渉権者に選定されました。

VIBROAが提案した「オーベルジュ・イン・ペニンシュラプロジェクト」は、多様なクリエーターのネットワークを活かし、地域課題に対してデザインによる解決を図る都市・地域や不動産開発のブランディングを得意とする春蒔プロジェクト株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田中陽明）および、地域との共創を通じて、滞在そのものが目的となる「目的地になる宿（デスティネーション）」を展開する株式会社温故知新（本社：東京都新宿区、代表取締役：松山知樹）と連携し、宿泊施設を備えたレストランを建設・運営するものです。３社それぞれの知見を掛け合わせ、地域資源を最大限活用しながら国内で唯一無二の価値・体験を提供できるリゾートを創出します。

詳細な施設計画は、福井県・小浜市と協議のうえ、3社で順次決定してまいります。

3社代表メッセージ

株式会社VIBROA 代表取締役 吉田利行

このたび、春蒔プロジェクト田中社長とのご縁をきっかけに、若狭湾という美しい海と歴史ある文化が息づく地で、本プロジェクトを推進できることを大変嬉しく思います。春蒔プロジェクト様、温故知新様と連携し、それぞれの強みを最大限に生かしながらこの地ならではの価値を磨き上げ、国内だけでなく世界中から多くの方に訪れていただける特別な場所を創出していきたいと考えています。





春蒔プロジェクト株式会社 代表取締役 田中陽明

この度は、地元福井での活動の場を与えていただきましたことに感謝いたします。御食国の一つである若狭は、淡路、伊勢志摩と並ぶ神の聖地でもあります。本プロジェクトでは若狭を「神が食し休む地」とし、この食と休を提供するラグジュアリーなオーベルジュを開発すべく、そのエキスパートであるVIBROA様や温故知新様と連携し、若狭湾全体の活性化の一役を担わせていただくことができればと存じます。

株式会社温故知新 代表取締役 松山知樹

小浜市という豊かな自然と歴史文化に彩られた地で、本プロジェクトに参画できることを大変光栄に思います。私自身、両親が福井県出身であり、この地に特別なご縁を感じております。これまで温故知新は、地域資源を生かし滞在そのものが目的となる宿を手掛けてまいりました。本プロジェクトでも、VIBROA様、春蒔プロジェクト様と共に、若狭湾の魅力を丁寧に伝えるリゾートづくりに取り組んでまいります。

会社概要

株式会社VIBROA（ヴィブロア）

・代表取締役：吉田 利行

・本社所在地：東京都港区赤坂8-6-13

・設立年 ：2019年4月4日

・資本金 ：1,000万円

・事業内容 ：高級不動産の企画開発・販売、プロパティマネジメント、コンサルティング

・公式サイト：https://vibroa.com/

春蒔プロジェクト株式会社

・代表取締役：田中 陽明

・本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-23-21 co-lab渋谷キャスト

・設立年 ：2005年1月13日

・資本金 ：1,000万円

・事業内容 ：都市・地域や不動産の再開発のブランディングディレクション、商品開発のクリエイティブディレクション等。クリエイター専用シェアオフィス「co-lab」の企画運営。

・公式サイト：https://harumaki.co.jp/

https://www.co-lab.jp/

株式会社温故知新

・代表取締役：松山 知樹

・本社所在地：東京都新宿区新宿5-15-14 INBOUND LEAGUE 502号室

・設立年 ：2011年2月1日

・資本金 ：1,000万円

・事業内容 ：ホテル・旅館の運営及びプロデュース

・公式サイト：https://by-onko-chishin.com/

プロジェクト概要

・所在地 ：福井県小浜市（エンゼルライン第2展望スペース）

・事業体制 ：VIBROA：代表事業者として基本協定締結およびプロジェクト統括

春蒔プロジェクト：企画プロデュース・ブランディング戦略・地域連携を担当

温故知新：宿泊・飲食・体験プログラム等、運営面をプロデュース