9月6日（土）・7日（日）にインテックス大阪にて初開催する「島EXPO―五感で楽しむ島々の彩典」のステージプログラムが決定しました。

 

■9月6日（土）　

10:15～　島PRステージ　

11:30～　地域航空サービスアライアンス協議会　

12:30～　小笠原古謡の唄うたいokei　

13:30～　元阪神タイガース今成亮太氏　

14:30～　地域航空サービスアライアンス協議会　

15:30～　関西奄美会

 

■9月7日（日）　

10:15～　島PRステージ　

11:30～　地域航空サービスアライアンス協議会　

13:00～　RAVEN VISION　

14:30～　関西奄美会

 

 




　「島EXPO（エキスポ） 五感で楽しむ島々の彩典」※入場無料　　

主催：公益財団法人日本離島センター　　

後援： 国土交通省、農林水産省、総務省、内閣府総合海洋推進事務局、公益社団法人関西経済連合会

　参画催事名：食彩日本！うまいもんまつり　

　（主催：日本食糧新聞社 関西支社）

会期：９月６日（土）10:00～17:00　　　　　　　

　　　　　７日（日）10:00～16:00　　

場所：インテックス大阪６号館Ｂ　　

参加：全国の離島市町村・事業者、離島関係省庁・団体等　　

内容：全国の離島地域の魅力を広く一般の方に発信するイベントです　　　　　　　

　　　　・島の食品をはじめとした特産品等の販売　　　　　　

　　　　・島のPR（観光、移住、ふるさと納税など）　　　　　

　　　　・ステージ（島の歌や踊りの披露等／地域航空サービスアライアンス協議会、

　　　　　小笠原古謡の唄うたいokei、元阪神タイガース今成亮太氏トークショー、関西奄美会、

　　　　　RAVEN VISION）　　　　　

　　　　・島々の日本情報コーナー（日本離島センターが運営）　　　　　

　　　　・飲食コーナー「島めぐりおでん」（一般社団法人離島百貨店が運営）　　　　　

　　　　・販売ブース「離島つながる商店」（　同　）

　　　　・島EXPOブックコーナー（紀伊國屋書店梅田本店が運営） 　

 

↓最新情報は日本離島センター公式ホームページ「しましまネット」へ

https://www.nijinet.or.jp/tabid/88/Default.aspx