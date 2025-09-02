



9月6日（土）・7日（日）にインテックス大阪にて初開催する「島EXPO―五感で楽しむ島々の彩典」のステージプログラムが決定しました。

■9月6日（土）

10:15～ 島PRステージ

11:30～ 地域航空サービスアライアンス協議会

12:30～ 小笠原古謡の唄うたいokei

13:30～ 元阪神タイガース今成亮太氏

14:30～ 地域航空サービスアライアンス協議会

15:30～ 関西奄美会

■9月7日（日）

10:15～ 島PRステージ

11:30～ 地域航空サービスアライアンス協議会

13:00～ RAVEN VISION

14:30～ 関西奄美会











「島EXPO（エキスポ） 五感で楽しむ島々の彩典」※入場無料

主催：公益財団法人日本離島センター

後援： 国土交通省、農林水産省、総務省、内閣府総合海洋推進事務局、公益社団法人関西経済連合会

---------------------------------------------------------------------------------

参画催事名：食彩日本！うまいもんまつり

（主催：日本食糧新聞社 関西支社）

---------------------------------------------------------------------------------

会期：９月６日（土）10:00～17:00

７日（日）10:00～16:00

場所：インテックス大阪６号館Ｂ

参加：全国の離島市町村・事業者、離島関係省庁・団体等

内容：全国の離島地域の魅力を広く一般の方に発信するイベントです

・島の食品をはじめとした特産品等の販売

・島のPR（観光、移住、ふるさと納税など）

・ステージ（島の歌や踊りの披露等／地域航空サービスアライアンス協議会、

小笠原古謡の唄うたいokei、元阪神タイガース今成亮太氏トークショー、関西奄美会、

RAVEN VISION）

・島々の日本情報コーナー（日本離島センターが運営）

・飲食コーナー「島めぐりおでん」（一般社団法人離島百貨店が運営）

・販売ブース「離島つながる商店」（ 同 ）

・島EXPOブックコーナー（紀伊國屋書店梅田本店が運営）

↓最新情報は日本離島センター公式ホームページ「しましまネット」へ

https://www.nijinet.or.jp/tabid/88/Default.aspx