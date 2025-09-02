大阪マラソン SEASON TRIAL 2025「10K & Fun RUN Presented by Osaka Metro」開催

大阪マラソン組織委員会は、令和7年10月26日（日曜日）ヤンマースタジアム長居及び長居公園周回コースにて、大阪マラソン SEASON TRIAL 2025「10K & Fun RUN Presented by Osaka Metro」を開催します。

大阪マラソン公式の人気ランイベントを今年も開催！「10K（10km）」の部は、“日本陸連公認大会”としての本格レースです。計測チップを付けて正式な記録を測定し、上位8名を表彰します。今大会はスポンサーからの上位入賞者副賞も多彩にラインナップ！

「Fun RUN（3.2km）」の部は楽しく走りたい方に。小学生の参加料は半額なので親子や仲間との参加もおすすめです。車いすでのご参加も可能です。

また、今回から新たに“写真ダウンロードサービス”「ピクスーン」（サウルスジャパン株式会社）による写真販売サービスを予定！レース中のご自身の写真を選びやすくご購入いただけます。

大会当日はゲストも参加してイベントを盛り上げます！申込締め切り間近！体を動かすのに心地よい10月最後の日曜日、一緒にヤンマースタジアム長居及び長居公園周回コースを走りましょう。

大阪マラソン2026出場権抽選会

大阪マラソン2026の一般ランナーのエントリーは申込者多数のため抽選となりました。そんな中、10K参加者の皆様を対象に、うっかりフルマラソンのエントリーを忘れてしまった方、これまでフルマラソンの経験はないが走ってみたいと思われた方に向けて、大阪マラソン2026出場権抽選会を行います。ご希望の方はぜひ10Ｋにご参加ください。詳細は下記の「大会要項」をご確認ください。

【大阪マラソン SEASON TRIAL 2025「10K & Fun RUN Presented by Osaka Metro」概要】

主催／主管

大阪マラソン組織委員会（大阪府・大阪市・公益財団法人大阪陸上競技協会）／公益財団法人大阪陸上競技協会

スポンサー

メインスポンサー：大阪市高速電気軌道株式会社

スポンサー：ミズノ株式会社

サポーター：株式会社JTB、マルコメ株式会社、日本コカ·コーラ株式会社、学校法人関西大学、味の素株式会社、株式会社ルネサンス

開催日時

2025年10月26日（日）8:00～13:00予定 ※雨天決行、荒天中止

開催時間はイベント企画内容によって変更になる場合がございます

開催場所/コース

ヤンマースタジアム長居および長居公園周回コース（10km日本陸上競技連盟公認コース）

開催種目・参加料・申し込み

10K（男女／日本陸連登録者及び未登録者）1,300名／4,000円（消費税込）

Fun RUN（約3.2km/小学生以上・記録なし）500名／中学生以上2,000円、小学生1,000円（消費税込）

【申込方法】

インターネットからお申し込みください（RUNNET）

10K（男女／日本陸連登録者及び未登録者）

2025年7月30日（水）～9月7日（日）23時59分

Fun RUN（約3.2km/小学生以上・記録なし）

2025年7月30日（水）～9月7日（日）23時59分

※定員に到達次第締め切り（入金先着順）

https://runnet.jp/cgi-bin/?id=377834

ゲスト（予定）

小椋久美子（大阪マラソン2026 スペシャルサポーター）

NMB48(大阪マラソン応援ランナー)

青原優花、石山千尋、坂下真心、板垣心和、中川朋香

十手（ランニング芸人）、宇野けんたろう（ランニング芸人/げんき～ず）

MC：飯室大吾（FM802DJ）、コウノ・オブ・ザ・イヤー

スケジュール

08:00 10K受付開始、更衣室、簡易手荷物預り所オープン

08:45 10K受付終了

09:10 10Kオープニングセレモニー（準備体操含）

09:30 10Kスタート

10:00 Fun Run 受付開始、更衣室、簡易手荷物預り所オープン

10:30 10K表彰式

11:00 10K競技終了

Fun Run 受付終了

11:10 Fun Run オープニングセレモニー（準備体操含)

11:30 Fun Runスタート

12:20 Fun Run競技終了

13:00 イベント終了

※スケジュールは天候・参加人数によって変更になる場合がございます。

参加賞

【10K】【Fun Run】参加者全員

・マフラータオル（ミズノ株式会社）

・アクエリアス（日本コカ・コーラ株式会社）

・「アミノバイタル®ami活」ゼリードリンク（味の素株式会社）

表彰について／

【10K】上位入賞者副賞（男女1位～8位）

【10K】

男女別に上位8位を当日表彰いたします。

男女上位1～3位 表彰状、メダル、副賞

男女上位4～8位 表彰状、副賞

10Kは全参加者で順位付けをいたします。（陸連登録の部、一般の部別では順位付けしません）

上位入賞者副賞（男女1位～8位）

・Osaka Metroオリジナルグッズ（予定）（大阪市高速電気軌道株式会社）

・スポーツ用品セット（ミズノ株式会社）

・JTB商品券 ナイスギフト5,000円分（株式会社JTB）

・万博夜空がアートになる日（万博花火）鑑賞チケット 8,800円相当✕2名 [パノラマシート・ペア2名] （株式会社JTB）

・ラーメンEXPO2025 ラーメンチケット3,000円分（株式会社JTB）

・関大コロロ （学校法人関西大学）

・詰め合わせセット（マルコメ株式会社）

・スポーツクラブルネサンス 施設 招待券（株式会社ルネサンス）

※順位により組合せが異なります。

【Fun RUN】

表彰はありません。

当日の流れ（スタート整列・制限時間）

【10K】

安全でスムーズなスタート運営を行うために、日本陸上競技連盟登録の有無にかかわらず、申し込み時の自己申告タイムなどを参考にしてスタート時の待機ブロックを設定。自己申告タイム未入力の方は最後尾ブロックからのスタートとなります。

スタート後90分を過ぎてマラソンゲートから競技場内に入ることはできません。制限時間を超えた場合、各自レースを終了してマラソンゲートまでお戻りください。また11:00（スタートから60分）以降は次の周回に入ることができません。10K終了後、Fun RUNが行われますので、ご協力をお願いいたします。※マラソンゲート前で計測チップを外していただきます。

【Fun RUN】

申込時の自己申告タイム等を参考に、スタート時の待機ブロックを設定いたします。

スタート後50分を過ぎてマラソンゲートから競技場内に入ることはできません。マラソンゲート前で競技を終了していただきます。

【10K】参加者限定

大阪マラソン2026出場権抽選会

【10K】参加者を対象に、大阪マラソン2026出場権が当たる抽選会を行います。当選者は10名で、10Kの競技終了後に当選者を発表いたします。

出場権の譲渡などは認められておりません。

大阪マラソン2026参加料（16,000円 ※事務手数料別途必要）が別途必要となります。

抽選日時点で大阪マラソン2026の出場権を有する方は対象外といたします。

イベントサイト

https://www.osaka-marathon.com/2026/event/fun_run/

問い合わせ先

⼤阪マラソンコールセンター

電話：072-886-8930

Mail：support@osaka-marathon.com

受付時間：10時から17時まで（⼟曜⽇・⽇曜⽇・祝⽇・年末年始を除く）