血管造影術設備市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年09月02に「血管造影術設備市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。血管造影術設備に関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
血管造影術設備市場の概要
血管造影術設備市場に関する当社の調査レポートによると、血管造影術設備市場規模は 2035 年に約 154.5億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の 血管造影術設備市場規模は約122.3 億米ドルとなっています。血管造影術設備に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 5.23% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、血管造影術設備市場シェアの拡大は、世界中で心血管疾患の症例数が増加し、高齢化が進んでいることによるものです。特に日本やドイツなどの国では、高齢者は心臓関連疾患にかかりやすいことが分かっており、血管造影などの高度な診断・治療技術への需要が高まっています。例えば、日本では人口の29.1%以上が65歳以上であり、これが心臓関連疾患の増加に貢献しています。
血管造影術設備に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/angiography-equipment-market/109898
血管造影術設備の市場調査では、技術革新の強化により市場シェアが拡大することが明らかになっています。血管造影術設備市場は、AIを活用した画像診断、3Dレンダリング、フラットパネル検出器、ハイブリッド手術室などの技術革新の強化により、大きな変化を遂げています。これらの技術は、精度の向上、患者の安全性の向上、ワークフローの最適化をもたらし、最終的には合併症のリスクを軽減することが分かっています。
しかし、特に日本における政府による価格統制や保険償還圧力は、世界の血管造影術設備市場の成長を阻害する可能性があります。保険料の低下、保険償還率、厳格な価格統制は、メーカーの投資収益率を制限し、研究開発部門への投資を制限し、イノベーションを鈍化させ、今後数年間の市場成長を制限すると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328717&id=bodyimage1】
血管造影術設備市場セグメンテーションの傾向分析
血管造影術設備市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、血管造影術設備の市場調査は、製品別、技術別、アプリケーション別、自動化レベル別と地域別に分割されています。
血管造影術設備市場のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-109898
製品タイプ別に基づいて、市場はさらに血管造影システム、カテーテル、造影剤インジェクター、その他のアクセサリとソフトウェアに分類されます。これらのうち、血管造影システムは、診断と介入における中核的な役割を担うため、予測期間中に45%を占めると予想されています。
血管造影術設備の地域市場の見通し
血管造影術設備市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。これらのうち、北米市場は、予測期間中に世界の血管造影術設備市場で重要な地位を占め、35%を超える圧倒的な市場シェアを占めると予想されています。市場の成長は、人口の高齢化とライフスタイルの変化に起因する心臓病の症例の増加に支えられています。米国は、この地域で最も高いCVD死亡率を伴う地域市場で最大の市場シェアを占めていることがわかりました。当社の市場調査によると、919,032人以上がCVDの結果死亡していることが判明しており、これが北米の血管造影術設備市場を牽引しています。
血管造影術設備市場の概要
血管造影術設備市場に関する当社の調査レポートによると、血管造影術設備市場規模は 2035 年に約 154.5億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の 血管造影術設備市場規模は約122.3 億米ドルとなっています。血管造影術設備に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 5.23% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、血管造影術設備市場シェアの拡大は、世界中で心血管疾患の症例数が増加し、高齢化が進んでいることによるものです。特に日本やドイツなどの国では、高齢者は心臓関連疾患にかかりやすいことが分かっており、血管造影などの高度な診断・治療技術への需要が高まっています。例えば、日本では人口の29.1%以上が65歳以上であり、これが心臓関連疾患の増加に貢献しています。
血管造影術設備に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/angiography-equipment-market/109898
血管造影術設備の市場調査では、技術革新の強化により市場シェアが拡大することが明らかになっています。血管造影術設備市場は、AIを活用した画像診断、3Dレンダリング、フラットパネル検出器、ハイブリッド手術室などの技術革新の強化により、大きな変化を遂げています。これらの技術は、精度の向上、患者の安全性の向上、ワークフローの最適化をもたらし、最終的には合併症のリスクを軽減することが分かっています。
しかし、特に日本における政府による価格統制や保険償還圧力は、世界の血管造影術設備市場の成長を阻害する可能性があります。保険料の低下、保険償還率、厳格な価格統制は、メーカーの投資収益率を制限し、研究開発部門への投資を制限し、イノベーションを鈍化させ、今後数年間の市場成長を制限すると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328717&id=bodyimage1】
血管造影術設備市場セグメンテーションの傾向分析
血管造影術設備市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、血管造影術設備の市場調査は、製品別、技術別、アプリケーション別、自動化レベル別と地域別に分割されています。
血管造影術設備市場のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-109898
製品タイプ別に基づいて、市場はさらに血管造影システム、カテーテル、造影剤インジェクター、その他のアクセサリとソフトウェアに分類されます。これらのうち、血管造影システムは、診断と介入における中核的な役割を担うため、予測期間中に45%を占めると予想されています。
血管造影術設備の地域市場の見通し
血管造影術設備市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。これらのうち、北米市場は、予測期間中に世界の血管造影術設備市場で重要な地位を占め、35%を超える圧倒的な市場シェアを占めると予想されています。市場の成長は、人口の高齢化とライフスタイルの変化に起因する心臓病の症例の増加に支えられています。米国は、この地域で最も高いCVD死亡率を伴う地域市場で最大の市場シェアを占めていることがわかりました。当社の市場調査によると、919,032人以上がCVDの結果死亡していることが判明しており、これが北米の血管造影術設備市場を牽引しています。