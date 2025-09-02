【クルマ買取販売 ソコカラ】令和7年8月大雨に伴う災害の被災地・鹿児島県に、被災車両収容ための臨時ヤードを開設

株式会社はなまる

クルマ買取販売 ソコカラ〈運営会社:株式会社はなまる〉（本社：大阪府大阪市住之江区/代表：岡崎和也）は、令和7年8月6日からの大雨に伴う災害により被災し、特に被害の大きかった熊本県地域及び鹿児島県地域の復興支援に貢献すべく、鹿児島県霧島市に被災車両を収容するための臨時ヤードを開設いたしました。

【臨時ヤードの詳細】

名称：鹿児島臨時ヤード

面積：約1800坪弱

期間：9/1（月）～（終了時期未定）

間口：約7m トレーラー可

収容可能台数：約300台

担当：小出

TEL：070-5077-3153

※上記に加え、熊本車輛管理センター、鹿児島車輛管理センター、熊本臨時第一ヤード、八代臨時第一ヤード、八代臨時第二ヤードでの受け入れも行っております。

【被災地復興支援の活動状況】

令和7年8月大雨に伴う災害の被害地域に対し災害復興支援チームを発足し、上記の臨時ヤードの開設を行い復興支援にあたっています。今後も被災地の状況に合わせた支援を継続的に実施し、一日も早い復旧・復興に尽力してまいります。

【災害復興支援チーム 活動内容】

【ヤードご利用・お問い合わせについて】

- 災害復興支援チームは、以下の活動を通じて被災地の皆様をサポートいたします。- 被災エリアへチームを派遣し、被災地の状況を確認します。- 被災車両の引き上げ体制強化のため、全国のレッカー業者様、陸送業者様との連携強化を図ります。- 弊社管理の車両保管ヤードへ、災害復興の妨げとなる被災車両の受け入れを無償で行います。- 処分を希望される車両を適正価格で買い取ることにより、被災された車両オーナーの経済的負担を軽減します。- 急を要する乗り替え車両の迅速な手配と特別価格でのご提供による経済的支援施策を行います。

安全確保のため、車両の搬入・搬出をご希望の際は、必ず事前に上記担当者までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

【クルマ買取販売｜ソコカラ】（運営会社：株式会社はなまる）

この瞬間も、100年先も、車の価値をシェアし続ける。

この星の環境保全に貢献する、車の価値再生ブランドへ。



不要となったお車を買取り、必要としている人の元へ届け、新たな価値を生み出し循環させる。創業以来から培ってきたカーリサイクルのノウハウを活かし、買取から販売、物流や貿易まで一貫した自社サービスを提供しております。

ソコカラは、独自のネットワークによるグローバルなカーリサイクルの展開で、産業廃棄物を削減し、サステナブルな未来社会の実現に貢献してまいります。

●「愛そう、車の価値を。」車の買取販売ならソコカラにお任せ下さい。

買取：https://www.hanamaru870.net/

販売：https://www.hanamaru870.net/sococara_ucar/

企業概要

- 運営会社：株式会社はなまる- 代表者：岡崎 和也- 創業：1998年4月11日- 事業内容：中古自動車及び中古自動二輪車の買取、修理及び販売インターネットオークションサービス及びその運営ネットオークションサイトの構築、設計、運用、販売、並びに保守管理一般貨物自動車運送業自家用自動車有償貸渡事業損害保険代理業建物損害の復旧工事・調査- 企業HP：https://www.hanamaru870.net/corporate/ (https://www.hanamaru870.net/corporate/)