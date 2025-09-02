はなまる創業25周年の「ありがとう」を形に。9月は「天ぷら」「うどん」が100円引きになるお得なクーポンリレーを開催

株式会社吉野家ホールディングス



讃岐うどんチェーン「はなまるうどん」を展開する株式会社はなまる（本社：香川県高松市 代表取締役社長：前田良博）は、2025年9月2日（火）より、お客様への日頃の感謝を込めて「創業25周年感謝祭」の一環として、第5弾「天ぷら100円引きクーポン」と第6弾「うどん100円引きクーポン」を全国のはなまるうどん店舗で配布開始いたします。

公式ニュースサイト :https://www.hanamaruudon.com/news/2025/0902-8323.html

■おかげさまで、はなまるは創業25周年。第5弾「天ぷら100円引きクーポン」、第6弾「うどん100円引きクーポン」を店舗で配布し、日頃のご愛顧におこたえします。

はなまるは、2000年5月に香川県高松市で創業して以来、多くのお客様に支えられ、本年で25周年を迎えることができました。日頃のご愛顧に感謝を込めて開催している「創業25周年感謝祭」では、これまでアプリでのクーポン配信や、店舗でのうどん100円引きクーポン配布を行い、大変ご好評をいただきました。

今回、感謝祭の第5弾・第6弾として、お得な特別クーポンをご用意しました。第5弾として「天ぷら1品100円引きクーポン」を、第6弾として「お好きなうどん1品100円引きクーポン」を店舗で配布します。

「かけ」うどんや「温玉ぶっかけ」などの定番うどんや、期間限定商品の冷やし担々など、お好きなうどんにご利用いただけます。

《創業25周年感謝祭 クーポン配布概要》

より多くのお客様にご利用いただけるよう、2つの期間に分けて配布・利用期間を設定しています。



＜名称＞

はなまる25周年感謝祭



＜配布期間＞

第5弾：2025年9月2日(火)～9月14日(日)頃 ※なくなり次第配布終了

第6弾：2025年9月15日(月)～9月28日(日)頃 ※第5弾配布終了後～なくなり次第配布終了

＜利用期間＞

第5弾：2025年9月2日（火）～9月16日（火）

第6弾：2025年9月17日（水）～9月30日（火）

＜クーポン内容＞

第5弾：天ぷら1品100円引き

第6弾：お好きなうどん1品100円引き

＜利用条件＞

※クーポン1枚で、うどん1杯毎に、第5弾は天ぷら1品100円引き、第6弾はうどんを100円引きいたします。

※お会計時にご提示ください。

※「はなまるうどん」「うまげな」「つるさく」「さぬき麺屋」「讃岐うどん高松勅使」の各店舗でご利用いただけます。空港・競馬場内店舗等、一部の店舗ではご利用いただけません。

※一部の店舗や施設の店舗ではご使用いただけません。

※モバイルオーダー、デリバリーサービス、テイクアウト専用レジではご使用いただけません。

※テイクアウト可

※他のキャンペーンサービス、割引、クーポンとは併用いただけません。ただし、株主優待券とは併用いただけます。

※オークション等での転売はおやめください。

※商品は、店舗により未販売や異なる商品を販売する可能性がございます。

＜実施店舗＞

全国の「はなまるうどん」「うまげな」「つるさく」「さぬき麺屋」「讃岐うどん高松勅使」

クーポン配布店舗 :https://www.hanamaruudon.com/assets/pdf/20250902.pdf

＜利用不可店舗＞

東京競馬場店、新習志野湯~ねる店、竹清アリオ倉敷店、さぬき麺市場イオンモール羽生店、竹清 LECT 店、竹清有明ガーデン店

すべては、讃岐うどんとともに。

2000年5月、高松市木太町で生まれたはなまるうどん。

創業以来、はなまるがこだわり続けてきたのは香川の誇る讃岐うどんが、誰もがいつでも手軽に、

そして美味しく食べられる“日常食”であり続けること。

変わらない想いのもと、

「本当」の香川生まれであるはなまるが、

「本物」にこだわった一杯の讃岐うどんを、

「正直」に真心を込めて、お届けしてまいります。

はなまる公式 X :https://x.com/hanamaru_udon/はなまる公式 Instagram :https://www.instagram.com/hanamaru_udon/はなまる公式 Facebook :https://www.facebook.com/hanamaruudon.jpはなまる公式 アプリ :https://apps.apple.com/jp/app/%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%BE%E3%82%8B%E3%81%86%E3%81%A9%E3%82%93-%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id1217729049おいでまい！さぬきプロジェクト :https://oidemai-sanuki.jp/

株式会社はなまる

はなまるでは「みんなに、おいしい驚きを。」を掲げ、今後もお客様においしさと驚きを提供する商品・サービスをお届けしてまいります