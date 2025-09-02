

昨年に続き、「お値段そのまま！大盛の陣」開催 価格据え置き・重量増の商品9品を順次発売 9月2日（火）から、中部地区のローソン店舗で

株式会社ローソン（本社：東京都品川区、代表取締役 社長：竹増 貞信、以下「ローソン」）は、9月2日（火）から順次、中部地区のローソン店舗約1,600店：2025年7月末時点、「ローソンストア100」を除く）で、「お値段そのまま！大盛の陣」と銘打ち、価格据え置きで重量を増やした弁当、調理パン、調理麺、スイーツ、ベーカリー、カップフルーツなどの計9商品を発売いたします。

総務省によると、2025年7月の消費者物価指数（※1）は前年同月比3.1%上昇し、47カ月連続のプラスとなり、物価の高騰が続いています。2025年9月には、さらに全国で約1,400品目の値上げが予測されています（※2）。

※1 生鮮食品を除く総合指数

※2 株式会社帝国データバンクの「『食品主要195社』価格改定動向調査－2025年9月」

今回、昨年に続き2回目となる東海・北陸地域のローソン店舗限定で実施する「お値段そのまま！大盛の陣」では、物価上昇が続く中、通常商品を価格据え置きで重量を増やして発売することで、お客さまのおトクで楽しい生活のサポートを目指してまいります。昨年実施した「お値段そのまま！大盛の陣」では弁当やスイーツなど計6品を発売し、累計70万食以上を販売、幅広い世代のお客様にご好評をいただきました。

今回発売する商品一例

9月2日（火）発売「大盛！越前おろしそば」税込538円（写真左）

9月9日（火）発売「串カツ大盛！味噌串カツ弁当」税込646円（写真中）

9月16日（火）発売「大盛！パイコロネ(塩バニラホイップ)おわら風の盆牛乳入り」税込178円（写真右）

ローソンは今後も、生活を応援する商品の開発・発売を通して、お客様にハッピーなひと時をご提供します。

＜9月2日（火）発売＞

比較画像 発売する商品詳細 従来品 今回発売する 大盛商品

「大盛！越前おろしそば」 税込538円

従来品「越前おろしそば」と比較して、麺と大根おろしの量を増やすことで内容量を25%増やしました。風味が豊かでコシのあるそばに、だしの風味を引き立たせたつゆをあわせ、辛みのある大根おろし、かつおぶし、ねぎを盛りつけました。

「大盛！チョコリングデニッシュ」 税込138円

従来品「チョコリングデニッシュ」と比較して、内容量を25%増やしました。デニッシュ生地にチョコレート風味のマーガリンシートを折りこみ、リング状に焼き上げました。

「クリーム大盛！たっぷりクリームサンド(カスタード＆ホイップ)」 税込248 円

従来品「たっぷりクリームサンド(カスタード＆ホイップ)」と比較して、ホイップクリームの量を25%増やしました。愛知県産小麦粉を使用したしっとりとした食感のブッセに、カスタードクリームとたっぷりのホイップクリームをサンドしました。

＜9月9日（火）発売＞

比較画像 発売する商品詳細 従来品 今回発売する 大盛商品

「串カツ大盛！味噌串カツ弁当」 税込646 円

※東海4県、北陸3県のまちかど厨房導入店（約1,290店）で販売

従来品「味噌串カツ弁当」と比較して、味噌串カツを4本から5本に増やしました。東海地域（愛知県）でなじみのある、上品な甘さが特長の「つけてみそかけてみそ」をかけた串カツが楽しめる店内調理弁当です。店内の厨房スペースで串カツを揚げ、ごはんを炊いています。

「大盛！さけるバターフレーキ」 税込149 円

従来品「さけるバターフレーキ」と比較して、内容量を25%増やしました。デニッシュ生地にカスタードシートを挟み、焼き上げたしっとりした口触りのバターフレーキです。フランス産発酵バターを使用することでバターの風味を際立たせています。





「大盛！カップフルーツ（くれは梨）」 税込399 円

従来品「カップフルーツ（くれは梨）」と比較して、内容量を25%増やしました。程よい甘みとみずみずしい味わいが特長の富山県産の梨「くれは梨」を食べやすいサイズに加工してカップフルーツにしました。

＜9月16日（火）発売＞

比較画像 発売する商品詳細 従来品 今回発売する 大盛商品

「タルタル大盛！唐揚丼」 税込743円

従来品「唐揚丼（タルタルソース）」と比較して、タルタルソースの量を25%増やし、さらに唐揚げも1個増やしました。甘めのタルタルソースが特長です。

「ハム大盛！サラダハムサンド」 税込311円

従来品「サラダハムサンド」と比較して、ハムの量を25%増やし、さらにパン生地を2枚増やしました。からしがアクセントのハムサラダとレタス、たまごとハムを組み合わせたサンドイッチです。

「大盛！パイコロネ(塩バニラホイップ)おわら風の盆牛乳入り」 税込178円

従来品「パイコロネ(塩バニラホイップ)おわら風の盆牛乳入り」と比較して、内容量を25%増やしました。ザクザク食感のパイコロネに富山県の「おわら風の盆牛乳」を使用した塩バニラ風味のホイップクリームを入れました。