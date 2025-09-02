質が高く印象的な視覚的魅力を兼ね備えた近代的で国際的な都市でCIFITの開催都市である福建省アモイ

AsiaNet 201009 （0186）

【アモイ（中国）2025年9月1日新華社＝共同通信JBN】「Join Hands with China, Invest in the Future（中国を手を組み、未来に投資）」をテーマとした第25回China International Fair for Investment & Trade（中国国際投資貿易商談会、CIFIT）が9月8日から11日まで福建省アモイで開催されます。

今年のCIFITは、「Invest in China（中国への投資）」、「Chinese Investment（中国の投資）」、「International Investment（国際投資）」という3つの主要分野に焦点を当てます。展示面積は約12万平方メートルで、70以上の専門的な投資活動や100以上の専門的な説明会が行われます。

「中国への投資」セクションには、さまざまなイベントが盛り込まれます。エネルギー、化学、農業、医薬品、知的製造の多国籍企業の本社や支社から100人近くの幹部、および政府系ファンドや国際投資機関の代表者が参加の意向を示しています。さらに、欧州とアジアから100社を超える「隠れたチャンピオン」企業が参加を予定しています。

「中国の投資」セクションは、中国の対外投資、海外総合サービス、 海のシルクロードの3エリアに分かれています。これらのゾーンでは、世界中にある中国企業の協力の成果や代表的なプロジェクトを紹介します。商務省は、複数の商工会議所をまとめ、中国のOutbound Investment Activity Index（対外投資活動指数）を初公開します。今年のCIFITは、中国の省と米国の州の間で経済貿易交流会議も開催します。

これまでに、110以上の国と地域、国際機関の代表団がCIFITへの参加を申し込んでおり、51カ国・地域が展示ブースを設置します。英国は主賓として、政府、企業、組合から200人近くの代表団を派遣する予定です。

中国で唯一の主要な全国レベルの投資展示会としてCIFITは、双方向の投資促進、信頼できる情報公開、投資動向の議論における3つのプラットフォーム構築にコミットしています。CIFITは設立以来、世界でも極めて影響力の高い国際投資イベントとして頭角を現し、3万件以上のプロジェクトの署名を円滑に進めてきました。

ソース：The Organizing Committee of CIFIT