代官山T-SITEにてポップアップストアを開催 限定コラボレーションアイテムも登場──MEN′S BIGI （メンズビギ）設立50周年記念プロジェクト

株式会社ビギ

株式会社ビギ（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：中野 仁）が展開するメンズアパレルブランド「MEN’S BIGI」は、2025年に創立50周年を迎えます。

1973年に菊池武夫が立ち上げた「ビギ・メンズ」を原点に、1975年には株式会社メンズ・ビギとして独立。その後、日本のメンズファッションをリードし続け、2025年4月にはブランドの原点である株式会社ビギと合併。新たなステージへと歩みを進めています。この節目を記念し、ブランドの原点と未来をつなぐ特別なポップアップイベントを代官山T-SITE ガーデンギャラリーにて開催いたします。

本イベントでは、創業者・菊池武夫氏とのコラボレーションアイテムを初披露、販売を開始いたします。会場ではブランドの世界観を体感できる多彩な演出とともに、MEN’S BIGIのこれまでとこれからを象徴する空間をお楽しみいただけます。

■菊池武夫氏コラボレーションアイテムのローンチ

1975年にメンズビギを創業し、1983年までブランドを牽引した菊池武夫氏が、約40年の時を経てブランドに再び参画。70～80年代の空気感をそのまま再現するのではなく、現代の視点で再構築することで、MEN’S BIGIのアイデンティティを未来へと継承。ブランドの核となるスタイルを菊池武夫氏のフィルターを通して再定義したコレクションを展開します。

１.WOOL MELTON STADIUM JAMPER

WOOL MELTON STADIUM JAMPER \143,000WOOL MELTON STADIUM JAMPER \143,000

ブランド誕生50周年を祝して、創業者・菊池武夫氏が自ら手掛けた初のスタジャン。バックには、菊池氏の著書『乾杯! ロストジェネレーション』から抽出したメッセージを要約し、次世代へ届けるブランドのメッセージとして「FASHION IS A TOOL TO EXPRESS YOUR PHYSICAL INDIVIDUALITY（ファッションはあなたの身体的個性を表すツールです）」の刺繍を施しています。表地は国産のウール生地〈クレーターメルトン〉を採用した贅沢な一着。

２.HARRIS TWEED COLOR NEP SERIES

HARRIS TWEED COLOR NEP BLOUSON \93,500HARRIS TWEED COLOR NEP VEST \64,900HARRIS TWEED COLOR NEP PANTS \49,500

1981-82年秋冬コレクションのスピリットを、創業者・菊池武夫氏が再解釈した特別なブルゾン。英国の伝統生地「ハリスツイード」にカラーネップが映える特別な生地を使用し、温かみと重厚感のある上質な手触りが魅力です。

３.TECHWOOL TWILL SET UP

TECHWOOL TWILL TAILORED JACKET \82,500TECHWOOL TWILL PANTS \41,800

1974年のドラマ「傷だらけの天使」で人気を博したビギメンズのジャケットをデザイナーの菊池武夫氏自らが現代へと再解釈。上質な尾州産スーパー120'sウールを使い、ウールとは思えないほどさらっとした手触りと、上品な光沢が魅力です。

■安藤政信氏による50周年記念ビジュアルの展示

俳優・写真家として活動する安藤政信氏が撮り下ろしたスペシャルビジュアルを会場内で展示いたします。

創業者・菊池武夫氏、スタイリスト・大久保篤志氏、俳優・山田孝之氏、クリエイティブディレクター・中田慎介氏、MEN’S BIGIディレクター鈴木敏之氏らがモデルとして登場。コラボレーションアイテムを纏い、安藤氏の視点で捉えたキャンペーンビジュアルを展示いたします。

創業者・菊池武夫氏クリエイティブディレクター・中田慎介氏スタイリスト・大久保篤志氏俳優・山田孝之氏MEN’S BIGIディレクター鈴木敏之氏■フォトブース体験

アーティスト川村貴彦氏が手掛けた50周年記念ビジュアルを使用したオリジナルフォトブースを設置。ご来場の皆さまに思い出を持ち帰っていただける体験型プログラムをご用意しています。

■イベント限定ノベルティ

ご来場のお客様には、イベント限定のオリジナルノベルティをプレゼントいたします。

■POP-UPイベント開催概要

会場：代官山T-SITE ガーデンギャラリー

日程：2025年9月12日（金）～ 9月14日（日）

時間：11:00～20:00（最終日は17:00終了）

内容：菊池武夫氏コラボレーションアイテムのローンチ＆販売、安藤政信氏撮影による写真展示ほか

■今後のイベントスケジュール

■ 渋谷PARCO

・概要：クリエイティブディレクター・中田慎介氏コラボアイテムのローンチ＆販売／安藤政信氏写真展開催

・開催日：2025年9月19日（金）～ 10月1日（水）

・時間：11:00～21:00

■ 六本木ヒルズ「ヒルズボックス」

・概要：菊池武夫氏 、中田慎介氏のコラボアイテム販売／安藤政信氏写真展開催

・開催日：2025年9月27日（土）～ 10月26日（日）

・時間：11:00～20:00

■有楽町に旗艦店がオープン

・オープン日：9月12日（金）

・場所：マルイ有楽町店6階

■50周年WEB特設ページ

「BEGIN THE BIGI」というキーメッセージのもと、私たちはこの50年で培ってきた歴史と伝統を大切にしつつ、MEN’S BIGI の新たな挑戦をこちらのページで表現しています。特設ページでは、ここでしか見られない特別なコンテンツを多数ご用意しております。

50周年特設サイト :https://store.mens-bigi.co.jp/50th

【MEN’S BIGIについて】

1973年、菊池武夫が立ち上げた「ビギ・メンズ」から始まり、1975年に株式会社メンズ・ビギとして独立。日本のメンズファッションが本格的に動き出した時代に、その先頭を走ってきました。2025年4月には、ブランドの原点である株式会社ビギと合併。これまでの軌跡を引き継ぎながら、新しいステージへと歩みを進めています。

