2025年9月版のカーリースおすすめ人気ランキングを発表しました
一般社団法人日本マイスター検定協会は、自動車の専門家による監修の元、2025年9月1日に車のおすすめ商品比較メディア「カーデイズ」で2025年9月版のカーリースおすすめ人気ランキングを公開しました。
■おすすめ人気ランキング（総合）
1位.定額カルモくん
2位.ニコノリ
3位.オリックスカーリース
■おすすめ人気ランキング（安い）
1位.ニコノリ
2位.定額カルモくん
3位.リースナブル
車のおすすめ商品比較メディア「カーデイズ」では、車の購入、マイカーローン、カーリース、カーシェアといった自動車に関する商品・サービスを自動車の専門家が比較・検証し、おすすめランキングを発信しています。また各ジャンルの商品・サービスの使い方、選び方といった基礎知識も幅広く発信し、QOCL（Quality of Car Life）の向上に努めています。
https://car-days.fun/blog/
配信元企業：一般社団法人日本マイスター検定協会
配信元企業：一般社団法人日本マイスター検定協会
