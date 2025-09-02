インドネシアの2025年第2四半期スマートフォン出荷台数は前年同期比7%減、SamsungとXiaomiがさらなる減少を抑制｜カウンターポイントリサーチ
【ジャカルタ、北京、ベルリン、ブエノスアイレス、フォートコリンズ、香港、ロンドン、ニューデリー、ソウル、台北、東京 - 2025年9月2日】
主なポイント
・インドネシアのスマートフォン出荷台数は、消費者の慎重な支出が響き、2025年第2四半期に前年同期比7%減となりました。
・Samsungは、5G Aシリーズ、強力なマーケティング、分割払いサービスに後押しされ、上位5ブランドの中で最も高い出荷台数増加を記録しました。
・Xiaomiは、オフラインでの展開とポートフォリオの拡充により、21%のシェアを獲得し、2四半期連続でトップの座を守りました。
・5G対応スマートフォンは、手頃な価格帯のスマートフォンの発売により、出荷台数の3分の1を占めました。
カウンターポイントリサーチの月次インドネシア・スマートフォン・トラッカーによると、インドネシアのスマートフォン出荷台数は、需要の低迷と経済の不確実性の影響で、2025年第2四半期に前年同期比7%減少しました。国内のスマートフォンメーカーの大半は2025年第2四半期に出荷台数が減少しましたが、サムスンとシャオミはそれぞれ前年同期比20%と10%の成長を遂げ、国内出荷台数のさらなる減少を抑制しました。
市場動向について、リサーチアソシエイトのリドワン・クスマは次のように述べています。「クリスマスシーズンの需要は、経済の不確実性による消費者の慎重な支出の影響を受け、例年よりも低調でした。消費者需要は引き続きエントリーレベル（150ドル未満）に集中しており、前年比3%増となりました。一方、ミドルレンジおよびプレミアムレンジの出荷台数は大幅に減少しました。インセンティブによる消費刺激策は、主に生活必需品に向けられたものであり、スマートフォン市場を押し上げるには至りませんでした。
Samsungの出荷台数は2025年第2四半期に前年比20%増となり、国内主要ブランドの中で最も高い伸び率を記録しました。これにより、SamsungはXiaomiに僅差で2位につけました。Aシリーズ全体で5Gに注力したことに加え、強力なマーケティング活動により下取りの認知度が向上し、魅力的な分割払いオプションも相まってシェア拡大に貢献しました。
Xiaomiは、オフライン販売網の拡大と製品ポートフォリオの拡充を継続し、市場シェア21%を獲得し、2四半期連続でトップの座を維持しました。最新のXiaomi 15シリーズとPocophone F7シリーズには今年、それぞれ性能向上とバッテリー容量増加を実現した新モデルが投入され、ブランド全体の成長に貢献しました。Xiaomiはエントリーレベル端末でリーダーシップを維持し、競争力のある価格設定と継続的なプロモーションに支えられ、ミッドレンジおよびプレミアムセグメントでも着実に存在感を高めています。
OPPOとvivoは、高価格帯への戦略転換により、それぞれ前年比14%、29%の減少となりました。しかし、エントリーレベルセグメントでの発売不足と高価格帯での需要減退が、この四半期の落ち込みにつながりました。
2025年第2四半期には、インドネシアの5Gスマートフォンの出荷台数が過去最高を記録し、総出荷台数の35%を占めました。この成長は主に、市場全体の13%を占める150ドル未満の価格帯で、より手頃な価格帯のモデルの導入によるものです。政府はまた、通信会社XLSmartに対し、8,500基の基地局（BTS）の建設を促しました。テルコムセルは、112基の新規BTSを建設し、5Gカバレッジの拡大を継続しました。
