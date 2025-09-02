司法書士法人リーガルエスコートが大阪本社を移転 ～人員増加に伴う執務環境の拡張とサービス体制の強化～
司法書士法人リーガルエスコート（本社：大阪市西区、代表司法書士：池内 宏征、以下「当社」）は、人員増加および業務拡大に対応するため、2025年9月、大阪本社を「西本町芙蓉ビル」に移転いたしました。これにより、職員の働きやすい環境づくりと、より一層のサービス向上を図ってまいります。
大阪本社移転の背景
当社は、不動産登記・商業登記などの登記手続に加え、相続・遺産承継業務や家族信託を含む相続生前対策業務に強みを持ち、多様なご相談に対応してまいりました。近年はご依頼件数の増加や業務の多様化に伴い、スタッフ数も大幅に増加しております。
今回の移転は、業務拡大に対応する執務環境の確保と、職員の働きやすさの向上を目的としたものです。これにより 執務室の広さが2倍となり、さらなる業務効率化とお客様対応の強化を実現します。
[新大阪本社概要]
・所在地
〒550-0005
大阪府大阪市西区西本町一丁目13番36号 西本町芙蓉ビル5階
・アクセス
大阪メトロ四つ橋線「本町駅」より徒歩5分
今後の展望
今回の大阪本社移転を機に、当社はさらなる事業拡大を目指し、より強固な体制を築いてまいります。特に当社の強みである相続・遺産承継業務および相続生前対策の分野においては、超高齢化社会の進展に伴いニーズがますます高まっており、より多くのお客様に最適な解決策をご提供できる体制を整えます。
今後は、これまで培ってきた豊富な実績と専門性を活かし、家族信託をはじめとする幅広いご相談に対応し、安心して将来を託していただけるパートナーとしての役割を強化してまいります。
さらに、大阪本社を中心に全国の拠点との連携を深め、地域に根ざしたサービスと広域的な対応力を両立させることで、より一層迅速かつ丁寧なサービスを実現いたします。
当社は今後も「相談して良かった」「お願いして安心できた」と感じていただけるよう、「期待以上の安心と感動を」お届けすることを使命に、全社一丸となって取り組んでまいります。
会社概要
・会社名 司法書士法人リーガルエスコート
・代表者 池内 宏征
・所在地
【大阪本社】
大阪府大阪市西区西本町一丁目13番36号 西本町芙蓉ビル5階
【応接オフィス（旧本社）】
大阪府大阪市西区西本町一丁目13番32号 レイズ本町ビル8階
【奈良事務所】
奈良県奈良市芝辻町四丁目2番地の2 新大宮伝宝ビル4階
【東京新宿事務所】
東京都新宿区西新宿六丁目12番4号 コイトビル6階
【東京丸の内事務所】
東京都千代田区丸の内一丁目11番1号 パシフィックセンチュリープレイス丸の内8階
・設立 2018年9月3日
・事業内容 家族信託を含む相続生前対策業務、相続・遺産承継業務、事業承継業務、不動産登記・商業登記等の各種登記手続業務、併設する行政書士法人による許認可業務
・企業理念 お客様に期待以上の安心と感動を
・ホームページ https://l-escort.jp/
配信元企業：司法書士法人リーガルエスコート
