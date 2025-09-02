世界のピンク水素市場の成長、需要、シェア、動向、機会およびインサイト分析（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、新たな市場分析を発表し、世界のピンク水素市場が2033年までに203億米ドルに達し、2024年から2033年にかけて年平均成長率（CAGR）50.3％で成長すると予測しています。この成長は、クリーンエネルギー需要の増加、燃料電池での水素利用の拡大、エネルギー安全保障への関心の高まりによって主に促進されています。
ピンク水素は、原子力を用いた電気分解によって生成され、水を電流で分解して水素と酸素を生産します。世界的にクリーンエネルギーの需要が高まる中、ピンク水素はこれらのニーズに応える有望な解決策として注目されています。アジア太平洋地域は、原子力プログラムの充実と産業用水素需要の存在により、市場をリードすると予測されています。
市場の成長要因
世界のピンク水素市場の主要な成長要因には、世界的なクリーンエネルギー需要の増加があります。各国が野心的な脱炭素目標を設定し、温室効果ガス排出削減に取り組む中、ピンク水素を含むクリーンエネルギー源への需要は増加すると考えられます。ピンク水素は、輸送、化学、石油化学、鉄鋼などの各産業における信頼性の高い水素供給源として、グローバルなエネルギー転換において重要な役割を果たします。
燃料電池での水素利用の増加も、市場成長を牽引する重要な要因です。水素燃料電池車（FCEV）の市場参入が増える中、燃料電池の採用がピンク水素需要を押し上げています。特に輸送分野での水素燃料電池の利用は拡大傾向にあり、毎年より多くの水素車が市場に登場しています。
市場の制約要因
成長の可能性がある一方で、ピンク水素市場は、原子力エネルギーに関連する高コストという課題に直面しています。原子力発電所の建設・維持費、安全対策、廃棄物管理のコストにより、他の方法と比べてピンク水素の生産は高額になります。この高コストがピンク水素の普及を妨げ、市場成長を制約する可能性があります。
また、風力や太陽光など再生可能エネルギーを用いたグリーン水素など、他の水素生産方法との競争が増していることも市場成長の課題です。代替方法がコスト競争力を高めるにつれて、ピンク水素市場は圧力にさらされる可能性があります。
市場セグメンテーションと主要企業
世界のピンク水素市場は、形態、用途、地域別に分類されます。ピンク水素の形態には液体と気体があり、用途は輸送、化学、石油化学、鉄鋼、家庭用分野が中心です。アジア太平洋地域（日本、中国、韓国など）は、原子力と水素生産技術への大規模投資を背景に、世界市場をリードすると予測されています。
主要企業には、Linde plc、Hydrogenics Corporation、Ballard Power Systems Inc.、ITM Power plc、McPhy Energy S.A.、Nel ASA、Plug Power Inc.、東芝エネルギーシステムズ＆ソリューションズ、Doosan Fuel Cell America、Siemens Energy AG などがあります。これらの企業は、ピンク水素の生産・供給の促進に積極的に取り組み、市場成長を支えています。
市場見通し
世界のピンク水素市場は、クリーンエネルギー、燃料電池技術、エネルギーの多様化需要の高まりにより、大幅な成長が見込まれています。2033年までに市場規模は203億米ドルに達すると予測されます。市場成長は、技術革新、クリーンエネルギー支援政策、原子力エネルギーに関連するコスト課題への対応能力に依存すると考えられます。
配信元企業：ＫＤマーケットインサイツ株式会社
