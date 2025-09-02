10月30日(木)「中分子医薬品(核酸医薬品・ペプチド医薬品)におけるDDS技術と製剤化」Zoomセミナーを開講予定

株式会社ＡｎｄＴｅｃｈ

株式会社AndTech（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：陶山 正夫、以下 AndTech）は、R&D開発支援向けZoom講座の一環として、新しい創薬モダリティとして注目を集めている中分子医薬品の課題解決に応えるべく、第一人者の講師からなる「中分子医薬品」講座を開講いたします。

核酸医薬品とペプチド医薬品の特徴と、化学的ならびにデリバリーツールの観点から中分子医薬品の問題点を解決するドラッグデリバリーシステム(DDS)技術について紹介！

本講座は、2025年10月30日開講を予定いたします。

詳細：https://andtech.co.jp/seminars/1f087a9b-5675-6330-8612-064fb9a95405

Live配信・WEBセミナー講習会 概要

──────────────────

テーマ：中分子医薬品(核酸医薬品・ペプチド医薬品)におけるDDS技術と製剤化

開催日時：2025年10月30日(木) 13:00-16:00

参 加 費：38,500円（税込） ※電子にて資料配布予定

U R L ：https://andtech.co.jp/seminars/1f087a9b-5675-6330-8612-064fb9a95405

WEB配信形式：Zoom（お申し込み後、URLを送付）

セミナー講習会内容構成

────────────

ープログラム・講師ー

京都府立医科大学 大学院医学研究科 教授 大庭 誠 氏

本セミナーの受講形式

─────────────

WEB会議ツール「Zoom」を使ったライブLive配信セミナーとなります。

詳細は、お申し込み後お伝えいたします。

本件に関するお問い合わせ

─────────────

下記プログラム全項目（詳細が気になる方は是非ご覧ください）

──────────────────────────────

【講演主旨】

核酸医薬品やペプチド医薬品は、新しい創薬モダリティとして注目を集めている中分子医薬品である。低分子医薬品や高分子医薬品にはない特徴を有しているものの解決すべき問題も抱えている。本セミナーでは、核酸医薬品とペプチド医薬品の特徴と、化学的ならびにデリバリーツールの観点から中分子医薬品の問題点を解決するドラッグデリバリーシステム(DDS)技術について紹介する。

【プログラム】

1.中分子医薬品について

1-1 中分子医薬品の基礎と背景

1-2 低分子医薬品・高分子医薬品との比較

1-3 中分子医薬品の問題点

1-4 ドラッグデリバリーシステム

2.核酸医薬品について

2-1 核酸医薬品の分類

2-2 実用化されている核酸医薬品

2-3 核酸医薬品の問題点

2-4 核酸医薬品の化学的アプローチ

2-5 核酸医薬品のデリバリーツール

3.ペプチド医薬品について

3-1 ペプチド医薬品の歴史

3-2 開発中のペプチド医薬品

3-3 ペプチド医薬品の問題点

3-4 ペプチド医薬品の化学的アプローチ

3-5 ペプチド医薬品のデリバリーツール

4.最新のドラッグデリバリーシステム

4-1 核酸医薬品デリバリー

4-2 細胞内デリバリーツールとして機能する中分子ペプチド

【質疑応答】

以 上