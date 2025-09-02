【スーパースターW主演】SOULRiZAのメインキャラクターを演じるGACKT氏がイベント登壇。再来日する『世界を笑顔にする男』ロナウジーニョと奇跡のコラボが実現！

AI AVATAR PTE.LTD.

努力するあなたの“絶対的な応援団”を掲げる株式会社AIアバター（本社：東京都千代田区、代表取締役：加藤一郎）は、GACKT氏（『SOULRiZA』内にて、織田信長役）と、元ブラジル代表サッカー選手ロナウジーニョ氏のW登壇による特別イベントを2025年9月15日(月)に開催します。

GACKT氏は、「タレントAI AVATAR事業」第一弾『SOULRiZA』コラボレーションタレントとして、ロナウジーニョ氏は、スポーツ選手としてのコラボレーション第一弾アスリートとして、夢の共演が実現しました。

一瞬一瞬が見逃し厳禁の超豪華舞台を、ぜひお見逃しなく。

■800人が熱狂した8月イベントがパワーアップして開催

8月に開催された第1回イベントでは、800人キャパシティの会場をクローズドで満席動員。立ち見が出るほどの盛況ぶりとなりました。

イベントでは、「ロナウジーニョアートアバター」の紹介や、トークセッション、キッズ向けのファンサービスなどを実施し、幅広い世代のファンとの交流が実現しました。

■9月開催の詳細は近日公開

9月の開催では、さらなるスケールアップや新コンテンツの追加も検討しております。詳細は現在最終調整中です。加えて、更なるビッグゲストの追加参加、記者会見等の実施も検討しております。確定次第、改めて公式リリースにてお知らせいたします。

■取材依頼・お問い合わせ先

AI AVATARカスタマーサポートチーム

support@aiavatar.work

■【会社概要】

会社名 ：株式会社AIアバター

代表者名 ：加藤一郎

URL ：https://jp.aiavatar.fun/

所在地 ：東京都千代田区丸の内1丁目11番1号

パシフィックセンチュリー丸の内20階

事業内容 ：AIを活用したコンシューマプロダクトの開発/運用/販売

公式SNS

Facebook ：https://www.facebook.com/aiavatarjapan

Instagram ：https://www.instagram.com/aiavatar_japan/

X ：https://x.com/aiavatar_japan

YouTube ：https://www.youtube.com/channel/UCTrSAg9bcBaCO6SVoRVPa5Q