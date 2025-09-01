【コートヤード・バイ・マリオット福井】「秋の宝石　シャインマスカット・アフタヌーンティー」が季節限定で登場

マリオット・インターナショナルシャインマスカット・アフタヌーンティー

16F THE LOUNGE＆BAR

コートヤード・バイ・マリオット福井（所在地：福井県福井市中央1 丁目3 番5 号、総支配人：野中あずさ）では、2025 年9 月16日（火）より、「THE LOUNGE & BAR」にて、期間限定の「秋の宝石 シャインマスカット・アフタヌーンティー」を開催します。

瑞々しく上品な甘さのシャインマスカットをふんだんに使用したスイーツと、福井の豊かな風土が育んだ食材を生かしたシェフ特製のセイボリーを、彩り豊かなアフタヌーンティーとしてご用意いたしました。黒毛和牛と越のルビーのミニサンドイッチや薩摩芋とベーコンのクロケット、シャインマスカットのブラータ 越前塩仕立てなど、秋の恵みを凝縮したセイボリーに加え、ロゼシャンパンのヴェリーヌやバジルとアールグレイのマスカットタルト、シャインマスカットとカシスのエスプーマなど、パティシエ渾身のスイーツを含む全14品をご用意。福井最高層のラウンジから秋空と街並みを望みながら、お好みのお飲み物とともに、陽だまり色に輝くシャインマスカットが織りなす心ときめく“実りの午後”を、五感でお楽しみください。

■『秋の宝石 シャインマスカット・アフタヌーンティー』 概要

【場 所】 16Ｆ THE LOUNGE & BAR

【期 間】 2025 年9 月16 日（火）～ 11 月30 日（日）

【時 間】 14:00～16:00（最終受付）

【料 金】 5,800 円（税・サ込）

※要予約

※シャンパーニュ等のアルコールドリンクは追加料金で承ります。

※仕入れ状況により、メニュー内容を変更する可能性がございます。

※ご予約で満席の場合がございます。

【メニュー】

・季節のウェルカムティー

・ほうれん草のニョッキ リコッタチーズ

・黒毛和牛のミニサンドイッチ 越のルビー

・薩摩芋とベーコンのクロケット サフランマヨ

・チキンと福ハーブの生春巻き 胡麻ソース

・シャインマスカットとブラータ 越前塩

・マスカットと赤紫蘇のヴェリーヌ ロゼシャンパンジュレ

・ヴァンショーのサヴァランとピスターシュ

・バジルとアールグレイのマスカットタルト

・シャインマスカットとヨーグルトシャンティ

・フロマージュブランとライム

・レーズンのスコーン 自家製クロテッドクリーム

・自家製セミドライマスカットのレーズンサンド

・3種の葡萄食べ比べ

・カシスのエスプーマ ヨーグルトと柑橘のソルベ

・コーヒー、紅茶、クランベリージュースなど13種類のお飲み物の中から2杯お選びいただけます。

■コートヤード・バイ・マリオット福井について

コートヤード・バイ・マリオット福井は、福井県の県庁所在地・福井市に2024 年3 月に開業しました。北陸新幹線の福井県内開業に合わせて、JＲ福井駅前に誕生した28 階建てビル「FUKUMACHI BLOCK」の高層階に位置し、福井市の素晴らしい眺めを見下ろすことができるホテルです。当ホテルは豊かな自然と伝統文化を大切に受け継ぎつつもアップデートを続け、伝統と革新の共存を目指しております。デザインはシンプルで洗練されていることを表す「枯淡」をコンセプトに据え、福井の伝統工芸を取り入れつつ、シンプルながら奥深い「美」を表現しています。

