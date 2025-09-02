2025年9月版のカーシェアおすすめ比較ランキングを発表しました
一般社団法人日本マイスター検定協会は、2025年9月1日に、車のおすすめ商品比較メディア「カーデイズ」で2025年9月版のカーシェアおすすめ比較ランキングを公開しました。
■料金の安いカーシェア比較
1位：楽天カーシェア
2位：dカーシェア
3位：三井のカーシェアーズ
■パック料金の比較ランキング
1位：dカーシェア
2位：楽天カーシェア
3位：三井のカーシェアーズ
カーシェアおすすめ比較ランキングの詳細は、以下記事にまとめています。
https://car-days.fun/blog/column/carshare/14118
配信元企業：一般社団法人日本マイスター検定協会
