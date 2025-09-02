舞台『ブルーロック』4th STAGE初となるLINEスタンプがインクルーズより配信開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、LINEヤフー株式会社が運営するコミュニケーションアプリ「LINE」内のスタンプショップにて、舞台『ブルーロック』4th STAGEのLINEスタンプを2025年8月29日（金）に配信開始致しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328672&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328672&id=bodyimage2】
舞台『ブルーロック』4th STAGE初となるLINEスタンプがインクルーズの販売アカウントより配信開始！是非、LINEスタンプでも舞台『ブルーロック』4th STAGEの世界観をお楽しみください。
■商品概要
【タイトル】舞台『ブルーロック』4th STAGE
【販売URL】https://line.me/S/sticker/31467392
【利用料金】250円（税込）または、100LINEコイン
■舞台『ブルーロック』4th STAGE
“青い監獄（ブルーロック）”の過酷なセレクションを生き抜いた潔 世一たちが
プロジェクトの存続を懸け、U-20日本代表との運命の大一番（ビッグマッチ）に挑む！
彼らの前に立ちはだかるのは、
“ダイヤモンド世代”と称されるU-20日本代表と世界が認める天才プレイヤー糸師 冴。
“青い監獄（ブルーロック）”の攻撃は、鉄壁の守備を誇るU-20日本代表に通用するのか――。
勝てばU-20をジャック！負ければ〝青い監獄（ブルーロック）〟解体！
運命を切り開く、史上最も熱い戦い試合が今、始まる！！
【OFFICIAL SITE】https://officeendless.com/sp/bluelock_stage/
【OFFICIAL X】https://x.com/BLUELOCK_STAGE
（C）金城宗幸・ノ村優介・講談社／舞台『ブルーロック』4th STAGE製作委員会
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 河野 文香
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
