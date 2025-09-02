車両用サーモスタットの世界市場2025年、グローバル市場規模（従来型、統合型）・分析レポートを発表
2025年9月2日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「車両用サーモスタットの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、車両用サーモスタットのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新の調査によれば、世界の車両用サーモスタット市場は2023年に数十億米ドル規模で評価され、2030年にはさらに拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率（CAGR）は安定的な伸びを示す見込みです。
自動車産業が本市場の最大の推進要因です。世界自動車工業会（OICA）のデータによると、2017年には世界の自動車生産台数と販売台数が過去10年間のピークを迎え、それぞれ9,730万台と9,589万台に達しました。しかし、2018年には世界経済の拡大が一服し、自動車市場全体は減少傾向となりました。2022年には世界で約8,160万台が生産され、需要は依然として高水準を維持しています。
現在、世界の自動車の90%以上がアジア、欧州、北米の3地域に集中しています。内訳は、アジアが世界の56%、欧州が20%、北米が16%を占めています。特に中国は世界最大の自動車生産国であり、全体の約32%を担っています。また、日本は2022年に350万台以上を輸出し、世界最大の自動車輸出国となっています。
________________________________________
産業チェーンと応用分野
車両用サーモスタットは、エンジンの冷却系統において冷却水の流れを制御し、最適な動作温度を維持する重要な部品です。従来型の機械式サーモスタットに加え、統合型、電子制御型といった多様な技術が登場しています。これにより燃費効率の向上や排ガス低減が可能となり、環境規制の強化に対応しています。
用途別には「商用車」と「乗用車」に大別されます。商用車では耐久性とコスト効率が重視され、従来型が主流です。一方、乗用車市場では、環境性能や快適性の向上に伴い、統合型や電子制御型の採用が増えています。
________________________________________
地域別市場動向
地域別の分析では、アジア太平洋地域が圧倒的に市場をリードしています。特に中国は自動車生産・販売ともに世界最大であり、サーモスタットの需要も集中しています。インドや東南アジア諸国でも自動車需要の増加により市場が拡大しています。
欧州は環境規制の厳格化により、高性能な電子制御型サーモスタットの導入が進んでいます。北米は安定した需要に加え、電動化やハイブリッド車の普及に対応する技術開発が加速しています。南米および中東・アフリカでは市場規模は比較的小さいものの、今後の潜在的な成長が期待されています。
________________________________________
市場セグメンテーション
車両用サーモスタット市場は以下のように分類されます。
● タイプ別
o 従来型
o 統合型
o 電子制御型
● 用途別
o 商用車
o 乗用車
従来型は依然として市場の基盤を支えていますが、環境性能を重視する潮流の中で、統合型や電子制御型のシェアが拡大する見通しです。
________________________________________
主要企業分析
本市場における主要企業には、Mahle、Stant、Arlington Group、Hella、Kirpart、Vernet、TAMA、Nippon Thermostat、Gates、BG Automotive などがあります。また、中国やインドのメーカーである Qufu TEMB、Ningbo Xingci Thermal、Dongfeng-Fuji-Thomson なども存在感を強めています。
