【21LIVE】9月3日（水）より『誕生石の伝説』サファイア争奪戦開催！ランキング入賞でイベントバナー出演権＆最大150,000ptのボーナスをゲット！
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、9月3日（水）より『誕生石の伝説』を開催します。
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼顔出し不要でも参加可能！／
サファイアを集めて豪華プライズを狙おう！
9月の誕生石「サファイア」は、慈愛・誠実・成功を象徴する聖なる石。
古くから「聖人の石」と呼ばれ、誠実さと癒しをもたらす力があると伝えられています。
そんなサファイアをテーマにした『誕生石の伝説』が9月3日（水）よりスタート！
イベント期間中は、誕生石「サファイア」を集めてランキングにエントリーしましょう。
TOP21に入賞すると、配信初期値最大150,000ptのボーナスや、TOP3入賞で翌月のイベントバナー出演権など豪華プライズが手に入ります。
＼一般ランキングプライズ／
▼バッジ
サファイアを500個以上集めたライバー全員にバッジを進呈します。
さらに、TOP3入賞者には獲得数に応じて王冠付きや豪華ver.の限定バッジをプレゼント！
▼配信ポイント初期値UP
TOP21入賞で配信ポイントが3,000～150,000ptアップ！
数値が大きいほど配信一覧で上部に表示され、新たなリスナーとの出会いにつながります。
▼バナー出演
TOP3入賞で、翌月開催の誕生石イベントページトップバナーのモデル出演権を獲得できます。
★TOP1
・公式LINE案内バナー出演
・プレスリリース用バナー出演
・イベントページトップバナー出演
★TOP2～3
・イベントページトップバナー出演
＼ビギナーランキングプライズ／
▼バッジ
サファイアを500個以上集めたライバー全員にバッジを進呈します。
さらに、TOP3入賞者には獲得数に応じて王冠付きや豪華ver.の限定バッジをプレゼント！
▼配信ポイント初期値UP
TOP21入賞で配信ポイントが1,000～100,000ptアップ！
顔出しなしで気軽に挑戦できるイベント『誕生石の伝説』。
サファイアの力を味方にして、ステージで輝くチャンスを掴みましょう！
9月3日（水）～9月19日（金）
※ランキング参加はエントリー制です。
【一般ランキング】
9月1日時点で初配信日から60日を越えているライバー
【ビギナーランキング】
9月1日時点で初配信日から60日以内のライバー
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
