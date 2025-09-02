こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「TULLY’S ＆TEA 金木犀香るアールグレイ」を、9月8日（月）に期間限定で新発売
秋の訪れを感じる心温まるひとときを。「TULLY’S ＆TEA」ブランドから金木犀のフレーバーティーが新登場
株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）は、紅茶メニューを拡充したコンセプトショップ「タリーズコーヒー &TEA」で味わうようなおいしさでご好評をいただいている「TULLY’S ＆TEA」ブランドより、秋の訪れを感じる金木犀とベルガモットの爽やかな香りがひろがるティーバッグ製品「TULLY’S ＆TEA 金木犀香るアールグレイ」を9月8日（月）に期間限定で新発売します。
近年の紅茶ティーバッグ市場において、香りに特長のあるフレーバーティーの構成比が伸長しており、香りから癒しや気分転換を求める人が増加傾向にあります。
「TULLY’S ＆TEA 金木犀香るアールグレイ」は、ベルガモットの爽やかな香りひろがるアールグレイに、ふわっと甘く香る金木犀の花をブレンド（※）したフレーバーティーです。金木犀の香りや甘みでやすらぎのひとときをお届けします。また、これからの寒い季節にマグカップで使用しやすい紐タグ付きティーバッグで、三角形状のため茶葉がひろがりショップクオリティを追求したお茶の味わいがお楽しみいただけます。
当社は、「TULLY’S ＆TEA」から発売する本製品を通じて、これからの寒い季節に香りの余韻を楽しみながらやすらぎのひとときをご提供してまいります。今後も伊藤園グループだからこそできるシナジーを活かし、お客様のライフスタイルに合わせた”お茶”の楽しみ方をトータル的にサポートしてまいります。
≪製品概要≫
製品名：TULLY’S ＆TEA金木犀香るアールグレイ
品名：紅茶（紅茶ティーバッグ）
内容量：18g（10袋）
希望小売価格 税込（税別）：410円（380円）
発売日：9月8日（月）
