「TULLY’S ＆TEA 金木犀香るアールグレイ」を、9月8日（月）に期間限定で新発売

近年の紅茶ティーバッグ市場において、香りに特長のあるフレーバーティーの構成比が伸長しており、香りから癒しや気分転換を求める人が増加傾向にあります。



「TULLY’S ＆TEA 金木犀香るアールグレイ」は、ベルガモットの爽やかな香りひろがるアールグレイに、ふわっと甘く香る金木犀の花をブレンド（※）したフレーバーティーです。金木犀の香りや甘みでやすらぎのひとときをお届けします。また、これからの寒い季節にマグカップで使用しやすい紐タグ付きティーバッグで、三角形状のため茶葉がひろがりショップクオリティを追求したお茶の味わいがお楽しみいただけます。



当社は、「TULLY’S ＆TEA」から発売する本製品を通じて、これからの寒い季節に香りの余韻を楽しみながらやすらぎのひとときをご提供してまいります。今後も伊藤園グループだからこそできるシナジーを活かし、お客様のライフスタイルに合わせた”お茶”の楽しみ方をトータル的にサポートしてまいります。



（※）製品画像の写真はイメージです。







≪製品概要≫

製品名：TULLY’S ＆TEA金木犀香るアールグレイ

品名：紅茶（紅茶ティーバッグ）

内容量：18g（10袋）

希望小売価格 税込（税別）：410円（380円）

発売日：9月8日（月）