こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
TULLY′S COFFEE JOURNEYシリーズ「エチオピアモカ・マスターブレンド・キリマンジャロ・ブラジル」を、9月8日（月）に新発売
豊かな自然と歴史をパッケージで表現 世界のコーヒー産地を小旅行するように楽しむショップ品質のドリップコーヒー
株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）は、スペシャルティコーヒーショップ「タリーズコーヒー」で味わうようなおいしさでご好評をいただいている「TULLY’S COFFEE」ブランドから、世界のコーヒー産地ごとの味わいを小旅行するように楽しめる簡易ドリップコーヒーの新シリーズ「TULLY'S COFFEE JOURNEY」を新たに立ち上げ、「TULLY'S COFFEE エチオピアモカ」、「同 マスターブレンド」「同 キリマンジャロ」「同 ブラジル」を、9月8日（月）に新発売します。
左から、「TULLY'S COFFEEエチオピアモカ」「同 マスターブレンド」「同 キリマンジャロ」「同 ブラジル」
昨今、手軽に本格的なコーヒーの味わいを楽しみたいという需要が増加している中で、コーヒーユーザーのうち約半数が「コーヒー産地」を意識して購入していることが分かっています（※1）。
スペシャルティコーヒーショップ「タリーズコーヒー」では、コーヒー豆の購入をご検討のお客様に味わいの好みや飲用シーンを店舗フェロー（※2）がお伺いし、産地ごとに特徴のあるおすすめのコーヒー豆を提案しています。今回、一般流通店舗においても、世界のコーヒー産地ごとの味わいをまるでその産地を小旅行するように楽しめる「TULLY'S COFFEE JOURNEY」シリーズを新たに提案し、ラインアップとして4製品を新発売します。本シリーズは、エチオピアの歴史ある文化やキリマンジャロの壮大な景色、ブラジルの豊かな自然といった各産地の情景をパッケージデザインでも分かりやすく表現しており、コーヒーをいれながらその産地の雰囲気や魅力を感じることができます。また、個包装（1袋）でも購入できるため、世界中のコーヒー産地の味わいを一つひとつ手に取って試してみたいお客様にもおすすめです。
今後も、多様化するライフスタイルや嗜好・飲用シーンに応じてブラックコーヒーのおいしさを楽しむ製品を展開し、「TULLY’S COFFEE」ブランドのさらなる価値向上を図るとともに、ワンランク上のおいしさのコーヒー体験を提供してまいります。
≪製品特長・概要≫
「TULLY’S COFFEE エチオピアモカ」
「TULLY’S COFFEE マスターブレンド」
株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）は、スペシャルティコーヒーショップ「タリーズコーヒー」で味わうようなおいしさでご好評をいただいている「TULLY’S COFFEE」ブランドから、世界のコーヒー産地ごとの味わいを小旅行するように楽しめる簡易ドリップコーヒーの新シリーズ「TULLY'S COFFEE JOURNEY」を新たに立ち上げ、「TULLY'S COFFEE エチオピアモカ」、「同 マスターブレンド」「同 キリマンジャロ」「同 ブラジル」を、9月8日（月）に新発売します。
左から、「TULLY'S COFFEEエチオピアモカ」「同 マスターブレンド」「同 キリマンジャロ」「同 ブラジル」
昨今、手軽に本格的なコーヒーの味わいを楽しみたいという需要が増加している中で、コーヒーユーザーのうち約半数が「コーヒー産地」を意識して購入していることが分かっています（※1）。
スペシャルティコーヒーショップ「タリーズコーヒー」では、コーヒー豆の購入をご検討のお客様に味わいの好みや飲用シーンを店舗フェロー（※2）がお伺いし、産地ごとに特徴のあるおすすめのコーヒー豆を提案しています。今回、一般流通店舗においても、世界のコーヒー産地ごとの味わいをまるでその産地を小旅行するように楽しめる「TULLY'S COFFEE JOURNEY」シリーズを新たに提案し、ラインアップとして4製品を新発売します。本シリーズは、エチオピアの歴史ある文化やキリマンジャロの壮大な景色、ブラジルの豊かな自然といった各産地の情景をパッケージデザインでも分かりやすく表現しており、コーヒーをいれながらその産地の雰囲気や魅力を感じることができます。また、個包装（1袋）でも購入できるため、世界中のコーヒー産地の味わいを一つひとつ手に取って試してみたいお客様にもおすすめです。
今後も、多様化するライフスタイルや嗜好・飲用シーンに応じてブラックコーヒーのおいしさを楽しむ製品を展開し、「TULLY’S COFFEE」ブランドのさらなる価値向上を図るとともに、ワンランク上のおいしさのコーヒー体験を提供してまいります。
≪製品特長・概要≫
「TULLY’S COFFEE エチオピアモカ」
コーヒータイムを少し上質にする、華やかで芳醇な香りが特長の簡易ドリップバッグです。エチオピア豆の中でも最高グレードの豆「G1」を60%使用しており、ベリーを感じるフルーティーな香りと爽やかな酸味が楽しめます。パッケージには、コーヒー発祥の地エチオピアの伝統的文化であるポット「ジェベナ」を使ってコーヒーを煮だして提供する「コーヒーセレモニー」を想起するイラストをあしらい一杯に込めたおもてなしの心をお届けします。
製品名：TULLY’S COFFEE エチオピアモカ
品名：レギュラーコーヒー（粉）
内容量：36g（9g×4袋）／9g（1袋）
希望小売価格 税込（税別）：604円（560円）／162円（150円）
発売日：9月8日（月）
販売地域：全国
製品名：TULLY’S COFFEE エチオピアモカ
品名：レギュラーコーヒー（粉）
内容量：36g（9g×4袋）／9g（1袋）
希望小売価格 税込（税別）：604円（560円）／162円（150円）
発売日：9月8日（月）
販売地域：全国
「TULLY’S COFFEE マスターブレンド」
朝の一杯から午後のひと時まで、いつでも楽しめる香りとコクの絶妙なバランスが良い簡易ドリップバッグです。当社グループのDLTC社（※3）のネットワークを活かして調達した中米コスタリカのコーヒー豆を40%使用しており、芳醇な香りとやさしい苦味、まろやかな酸味が調和した味わいが楽しめます。パッケージには、いつでもショップの味わいをお楽しみいただけるよう想いを込めたイラストをあしらいました。
製品名：TULLY’S COFFEE マスターブレンド
品名：レギュラーコーヒー（粉）
内容量：45g（9g×5袋）／9g（1袋）
希望小売価格 税込（税別）：604円（560円）／129円（120円）
発売日：9月8日（月）
販売地域：全国
「TULLY’S COFFEE キリマンジャロ」
製品名：TULLY’S COFFEE マスターブレンド
品名：レギュラーコーヒー（粉）
内容量：45g（9g×5袋）／9g（1袋）
希望小売価格 税込（税別）：604円（560円）／129円（120円）
発売日：9月8日（月）
販売地域：全国
「TULLY’S COFFEE キリマンジャロ」
リラックスタイムを彩る果実のような華やかで甘い香りが特長の簡易ドリップバッグです。日本で人気の高い「キリマンジャロ豆」（タンザニア産）を使用しており、カラメルを思わせる甘い香りと酸味が楽しめます。パッケージには、壮大な景色に癒しを感じるタンザニアの象徴「キリマンジャロ国立公園」を想起するキリンのイラストをあしらいました。
製品名：TULLY’S COFFEE キリマンジャロ
品名：レギュラーコーヒー（粉）
内容量：45g（9g×5袋）／9g（1袋）
希望小売価格 税込（税別）：604円（560円）／129円（120円）
発売日：9月8日（月）
販売地域：全国
「TULLY’S COFFEE ブラジル」
製品名：TULLY’S COFFEE キリマンジャロ
品名：レギュラーコーヒー（粉）
内容量：45g（9g×5袋）／9g（1袋）
希望小売価格 税込（税別）：604円（560円）／129円（120円）
発売日：9月8日（月）
販売地域：全国
「TULLY’S COFFEE ブラジル」
まろやかな味わいで、ブラックでもミルクと合わせても楽しめる簡易ドリップバッグです。タリーズコーヒーショップとパートナーであるブラジルの農園「バウ農園」の上質なコーヒー豆を70%使用しており、ナッツのような香ばしさと甘み、控えめな酸味、そしてコク深さが楽しめます。パッケージには、世界一のコーヒー生産国ブラジルを代表する鳥Tucano（トゥッカーノ）が広大なコーヒー農園を眺めているイラストをあしらいました。
製品名：TULLY’S COFFEE ブラジル
品名：レギュラーコーヒー（粉）
内容量：45g（9g×5袋）／9g（1袋）
希望小売価格 税込（税別）：604円（560円）／129円（120円）
発売日：9月8日（月）
販売地域：全国
「TULLY’S COFFEE JOURNEYバッグ」
・「TULLY'S COFFEE エチオピアモカ」（9g×3袋）
・「同 マスターブレンド」（9g×3袋）
・「同 キリマンジャロ」（9g×3袋）
・「同 ブラジル」（9g×3袋）
・「オリジナルボアバッグ」全3色
・「オリジナル２層構造タンブラー」1色
製品名：TULLY’S COFFEE JOURNEYバッグ
希望小売価格税込（税別）：2,750円（2,500円）
発売日：11月17日（月）
販売地域：全国
（※1）伊藤園調べ／期間：2025年2月／対象人数：3,000名
（※2）スペシャルティコーヒーショップ「タリーズコーヒー」では、従業員（正社員、アルバイト）のことをフェロー（＝仲間）と呼んでいます
（※3）DISTANT LANDS TRADING CO.
（※4）コーヒー抽出後に残るコーヒー粉
製品名：TULLY’S COFFEE ブラジル
品名：レギュラーコーヒー（粉）
内容量：45g（9g×5袋）／9g（1袋）
希望小売価格 税込（税別）：604円（560円）／129円（120円）
発売日：9月8日（月）
販売地域：全国
「TULLY’S COFFEE JOURNEYバッグ」
世界を旅するようなコーヒータイムを提供するセットが数量限定で登場します。冬にピッタリのもこもこボア素材バッグの中に「TULLY'S COFFEE JOURNEY」シリーズ４製品（エチオピアモカ・マスターブレンド・キリマンジャロ・ブラジル）と、熱さを感じにくい2層構造フタ付きタンブラーが入ったセットです。オリジナルボアバッグの持ち手には、TULLY’S COFFEE 製品を生産する際に排出するコーヒー粉（コーヒーグラウンズ（※4））で染色した生地を使用しています。
セット内容
セット内容
・「TULLY'S COFFEE エチオピアモカ」（9g×3袋）
・「同 マスターブレンド」（9g×3袋）
・「同 キリマンジャロ」（9g×3袋）
・「同 ブラジル」（9g×3袋）
・「オリジナルボアバッグ」全3色
・「オリジナル２層構造タンブラー」1色
製品名：TULLY’S COFFEE JOURNEYバッグ
希望小売価格税込（税別）：2,750円（2,500円）
発売日：11月17日（月）
販売地域：全国
（※1）伊藤園調べ／期間：2025年2月／対象人数：3,000名
（※2）スペシャルティコーヒーショップ「タリーズコーヒー」では、従業員（正社員、アルバイト）のことをフェロー（＝仲間）と呼んでいます
（※3）DISTANT LANDS TRADING CO.
（※4）コーヒー抽出後に残るコーヒー粉