TULLY′S COFFEE JOURNEYシリーズ「エチオピアモカ・マスターブレンド・キリマンジャロ・ブラジル」を、9月8日（月）に新発売







コーヒータイムを少し上質にする、華やかで芳醇な香りが特長の簡易ドリップバッグです。エチオピア豆の中でも最高グレードの豆「G1」を60%使用しており、ベリーを感じるフルーティーな香りと爽やかな酸味が楽しめます。パッケージには、コーヒー発祥の地エチオピアの伝統的文化であるポット「ジェベナ」を使ってコーヒーを煮だして提供する「コーヒーセレモニー」を想起するイラストをあしらい一杯に込めたおもてなしの心をお届けします。



製品名：TULLY’S COFFEE エチオピアモカ

品名：レギュラーコーヒー（粉）

内容量：36g（9g×4袋）／9g（1袋）

希望小売価格 税込（税別）：604円（560円）／162円（150円）

発売日：9月8日（月）

販売地域：全国













製品名：TULLY’S COFFEE マスターブレンド

品名：レギュラーコーヒー（粉）

内容量：45g（9g×5袋）／9g（1袋）

希望小売価格 税込（税別）：604円（560円）／129円（120円）

発売日：9月8日（月）

販売地域：全国





「TULLY’S COFFEE キリマンジャロ」

















製品名：TULLY’S COFFEE キリマンジャロ

品名：レギュラーコーヒー（粉）

内容量：45g（9g×5袋）／9g（1袋）

希望小売価格 税込（税別）：604円（560円）／129円（120円）

発売日：9月8日（月）

販売地域：全国





「TULLY’S COFFEE ブラジル」













製品名：TULLY’S COFFEE ブラジル

品名：レギュラーコーヒー（粉）

内容量：45g（9g×5袋）／9g（1袋）

希望小売価格 税込（税別）：604円（560円）／129円（120円）

発売日：9月8日（月）

販売地域：全国





「TULLY’S COFFEE JOURNEYバッグ」









世界を旅するようなコーヒータイムを提供するセットが数量限定で登場します。冬にピッタリのもこもこボア素材バッグの中に「TULLY'S COFFEE JOURNEY」シリーズ４製品（エチオピアモカ・マスターブレンド・キリマンジャロ・ブラジル）と、熱さを感じにくい2層構造フタ付きタンブラーが入ったセットです。オリジナルボアバッグの持ち手には、TULLY’S COFFEE 製品を生産する際に排出するコーヒー粉（コーヒーグラウンズ（※4））で染色した生地を使用しています。



セット内容

・「TULLY'S COFFEE エチオピアモカ」（9g×3袋）

・「同 マスターブレンド」（9g×3袋）

・「同 キリマンジャロ」（9g×3袋）

・「同 ブラジル」（9g×3袋）

・「オリジナルボアバッグ」全3色

・「オリジナル２層構造タンブラー」1色



製品名：TULLY’S COFFEE JOURNEYバッグ

希望小売価格税込（税別）：2,750円（2,500円）

発売日：11月17日（月）

販売地域：全国



（※1）伊藤園調べ／期間：2025年2月／対象人数：3,000名

（※2）スペシャルティコーヒーショップ「タリーズコーヒー」では、従業員（正社員、アルバイト）のことをフェロー（＝仲間）と呼んでいます

（※3）DISTANT LANDS TRADING CO.

昨今、手軽に本格的なコーヒーの味わいを楽しみたいという需要が増加している中で、コーヒーユーザーのうち約半数が「コーヒー産地」を意識して購入していることが分かっています（※1）。スペシャルティコーヒーショップ「タリーズコーヒー」では、コーヒー豆の購入をご検討のお客様に味わいの好みや飲用シーンを店舗フェロー（※2）がお伺いし、産地ごとに特徴のあるおすすめのコーヒー豆を提案しています。今回、一般流通店舗においても、世界のコーヒー産地ごとの味わいをまるでその産地を小旅行するように楽しめる「TULLY'S COFFEE JOURNEY」シリーズを新たに提案し、ラインアップとして4製品を新発売します。本シリーズは、エチオピアの歴史ある文化やキリマンジャロの壮大な景色、ブラジルの豊かな自然といった各産地の情景をパッケージデザインでも分かりやすく表現しており、コーヒーをいれながらその産地の雰囲気や魅力を感じることができます。また、個包装（1袋）でも購入できるため、世界中のコーヒー産地の味わいを一つひとつ手に取って試してみたいお客様にもおすすめです。今後も、多様化するライフスタイルや嗜好・飲用シーンに応じてブラックコーヒーのおいしさを楽しむ製品を展開し、「TULLY'S COFFEE」ブランドのさらなる価値向上を図るとともに、ワンランク上のおいしさのコーヒー体験を提供してまいります。