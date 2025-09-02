飲食・フード産業特化の人材サービスを提供するクックビズ株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：藪ノ 賢次、以下「当社」）は、この度、大阪で初となる飲食特化の就職&転職フェア「クックビズ 就職＆転職フェア2025in大阪」を2025年10月20日（月）に開催することをお知らせいたします。本イベントは30社限定の合同企業説明会となります。



特設サイトはこちらhttps://jobfair.cookbiz.co.jp/20251020osaka

■「クックビズ 就職＆転職フェア2025in大阪」とは

飲食企業が30社出展するリアル就職・転職イベントです。大手外食企業やホテルなど、多彩な企業が出展予定。就職や転職について考え始めたばかりの方から、本格的に就職先の比較や検討がしたいという方まで、

幅広くご利用いただけます。

2025年5月に東京都秋葉原で開催された前回のフェアでは、50社が出展し、約550名以上の来場者にお越しいただきました。入退場や服装は自由で、事前に来場登録（予約）いただくと、Amazonギフト1000円分をもれなくプレゼントいたします。ぜひこの機会にリアルイベントにご参加ください。

■開催概要

• イベント名：クックビズ 就職＆転職フェア2025in大阪

• 主催：クックビズ株式会社

• 日時：2025年10月20日（月）11:30～17:30

• 場所：〒530-0011 大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪 北館 B2F

ナレッジキャピタル コングレコンベンションセンター

■出店予定企業（30社）

加森観光株式会社、ヒューリックホテルマネジメント株式会社、ワシントンホテル株式会社、ハーベスト株式会社、際コーポレーション株式会社、関西フードサービス株式会社、株式会社近鉄・都ホテルズ、株式会社ノスケ、オリックス・ホテルマネジメント株式会社、The COURT株式会社、株式会社松屋、株式会社カームデザイン、TKB株式会社、株式会社神戸物産、株式会社イニシエート、社会福祉法人檸檬会、株式会社フクナガ、株式会社太鼓亭、株式会社牛かつもと村、ドリームフーズ株式会社、ゴディバ ジャパン株式会社、株式会社晃商、株式会社グリーンハウスフーズ、株式会社阪急阪神ホテルズ、伊勢志摩リゾートマネジメント株式会社、株式会社アルス、株式会社人を大切にする会社、株式会社ANF、南海エフディサービス株式会社、株式会社ほっかほっか亭総本部 （※順不同）

■代表取締役社長 藪ノ 賢次より

今回、大阪で初開催となる「就職＆転職フェア」は、関西における“食”の可能性をさらに広げる大きな一歩になると考えております。

クックビズは「食」は「人」というミッションと、Empower the Food People というビジョンを掲げ、食に携わる一人ひとりの情熱と誇りこそが、新たな食文化を創り出す原動力であると信じています。

本イベントが、飲食業界で活躍を志す皆さまにとって、ご自身の可能性を最大限に発揮し、輝かしいキャリアを築くための貴重な機会となることを心より願っております。

私たちクックビズは、今後も「人」を起点とした取り組みを通じて、食産業の持続的な発展に貢献してまいります。



藪ノ代表取締役



■クックビズ株式会社

飲⾷に特化した⼈材サービスを展開。これまで⽀援し続けた“⼈”を起点に、 ⾷に関わる新たな領域にも積極的に事業を展開しながら、食ビジネスの持続可能性の向上を目指しています。

［会社名］クックビズ株式会社

［HP］https://corp.cookbiz.co.jp/

［本社］⼤阪市北区芝⽥2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 8F

［代表者］代表取締役社⻑ 藪ノ 賢次

［事業内容］食分野に特化した各事業を展開（HR事業／DX事業／投資事業）